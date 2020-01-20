خالد بيومي يوجه رسالة غاضبة لـ مدربي الدوري المصري بسبب محمد صلاح

وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي، رسالة لـ مدربي الفرق المصرية، خاصة عقب تألق محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي امام مانشستر يونايتد.



وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "صلاح في الدقيقة 94 عمل مشوار من نص الملعب في نهاية المباراة بسم الله ماشاء الله ومفيش احساس بالتعب، صلاح لاعب مصري تربى ونشأ في قطاعات الناشئين في مصر، نفسي اسأل كل مدربينا ما هو الفارق بين لاعبينا في الدوري المصري ومحمد صلاح حاليا في المعدل البدني ولماذا الفارق".



وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول، للفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا بهدفين نظيفين، حيث أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 93.



يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزى الذى يلعب له محمد صلاح نجم مصر تغلب على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-0 وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه.



ويتصدر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 23 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.



