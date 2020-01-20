AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد بيومي يوجه رسالة غاضبة لـ مدربي الدوري المصري بسبب محمد صلاح

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:46 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي، رسالة لـ مدربي الفرق المصرية، خاصة عقب تألق محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي امام مانشستر يونايتد.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "صلاح في الدقيقة 94 عمل مشوار من نص الملعب في نهاية المباراة بسم الله ماشاء الله ومفيش احساس بالتعب، صلاح لاعب مصري تربى ونشأ في قطاعات الناشئين في مصر، نفسي اسأل كل مدربينا ما هو الفارق بين لاعبينا في الدوري المصري ومحمد صلاح حاليا في المعدل البدني ولماذا الفارق".

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول، للفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا بهدفين نظيفين، حيث أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 93.

يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزى الذى يلعب له محمد صلاح نجم مصر تغلب على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-0 وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه.

ويتصدر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 23 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عودته للتهديف | ساديو مانى يشارك احتفال صلاح بهدفه مع الجمهور | شاهد

3 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفه في شباك شيفيلد يونايتد

كنت مصاب.. محمد صلاح يسخر من تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد.. فيديو

محمد صلاح يفك عقدة الفرق الكبرى ويضرب مانشستر يونايتد بالهدف الثاني

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

محمد صلاح يضيف مانشستر يونايتد لـ ضحاياه.. وفريقان في البريميرليج لم يسجل فيهما

ترشيحاتنا

لدغات ثعبان سام تودي بحياة مسن في الـ76.. تفاصيل مؤسفة

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20 يناير 2020

مصر تتقدم 4 مراكز في قائمة أفضل دول العالم 2020

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

كيف تحصل على عضوية النادي الأهلي بالتقسيط؟

وصول السيسي لمقر انعقاد القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقلل الحبوب وتحمي من الشيخوخة.. 6 فوائد صحية لشرب الماء للبشرة

شاهد.. 100 صورة من وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو 2020

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم