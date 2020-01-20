AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

3 وزراء يزورون البحيرة تفعيلا لمبادرة مراكب النجاة الرئاسية غدا

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:55 م
مبادرة مراكب النجاة
مبادرة مراكب النجاة الرئاسية
Advertisements
جمالات الدمنهوري
يستقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، غدًا الثلاثاء، السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ويرافقها الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ونيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمجمع دمنهور الثقافى لحضور لقاء "المرأة المصرية" ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

ويتضمن برنامج الزيارة التوجه لمكتبة مصر العامة بدمنهور لحضور "تدريبات الشباب" على أنشطة طلابية للصف الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى تفقد (6) ورش عمل بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، وثم العودة لمجمع دمنهور للمؤتمرات لعقد حلقات نقاشية مع وفود من نماذج المرأة ولقاءات مع شباب المحافظة.

وتأتى الزيارة عقب إعلان لرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة "مراكب النجاة" وذلك خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ ، والتى تتم تحت قيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج حول التوعية" بمخاطر الهجرة غير الشرعية" على الشواطئ المصدرة للهجرة .

يذكر أن محافظة البحيرة إحدى المحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولذلك تم جعلها المحطة الثانية فى استراتيجية عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتى تستهدف من خلالها وزارة الهجرة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى11 محافظة مختلفة بنطاق الجمهورية، وذلك بعد أن شهدت محافظة الفيوم انطلاق المبادرة، من خلال عدد من الفعاليات تضمنت عقد لقاءات جماهيرية بالمرأة والشباب وطلاب المدارس، بالإضافة لزيارة عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مراكب النجاة.. الهجرة تطلق شعار مبادرة الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وزيرة الهجرة في الفيوم لتفعيل مبادرة مراكب النجاة

وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يعُلنان انطلاق "مراكب النجاة" من الفيوم

مراكب النجاة.. مبادرة الرئيس تنطلق من الفيوم لمكافحة الهجرة غير الشرعية

مراكب النجاة.. مبادرة الرئيس تنطلق من الفيوم لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. ووزير الهجرة يحث الطلاب على رفضها

نبيلة مكرم تلتقي ١٥٠٠ مواطن بالفيوم لطرح بدائل الهجرة غير الشرعية بـ مراكب النجاة

ترشيحاتنا

سيدة تواجه صدمة العمر بعد دخولها حمام منزلها .. تفاصيل مثيرة

بأوامر فايلر .. الأهلي يسعى لـ حسم صفقة أحمد حجازي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

أسعار جيلي geely من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

تعرف علي التفاصيل المالية الكاملة للحصول على عضوية الأهلي بالتقسيط

AdvertisementS

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم

حقيقي ولا مستعار؟.. شاهد 20 نجمة شهيرة لجأن لارتداء الباروكة