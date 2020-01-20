3 وزراء يزورون البحيرة تفعيلا لمبادرة مراكب النجاة الرئاسية غدا

يستقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، غدًا الثلاثاء ، السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ويرافقها الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ونيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمجمع دمنهور الثقافى لحضور لقاء "المرأة المصرية" ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.





ويتضمن برنامج الزيارة التوجه لمكتبة مصر العامة بدمنهور لحضور "تدريبات الشباب" على أنشطة طلابية للصف الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى تفقد (6) ورش عمل بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، وثم العودة لمجمع دمنهور للمؤتمرات لعقد حلقات نقاشية مع وفود من نماذج المرأة ولقاءات مع شباب المحافظة.





وتأتى الزيارة عقب إعلان لرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة "مراكب النجاة" وذلك خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ ، والتى تتم تحت قيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج حول التوعية" بمخاطر الهجرة غير الشرعية" على الشواطئ المصدرة للهجرة .



