قصب وسمك بوري وفانوس.. خبير آثار يكشف احتفالات المصريين القدماء بعيد الغطاس



يحتفل مسيحيو مصر بعيد الغطاس يوم 11 طوبة 1732ق الموافق 20 يناير، وفى ضوء هذا يؤكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أنه عيد قومى، حيث كان يجتمع السواد الأعظم من المسلمين والمسيحيين فى رحلات نيلية بالمراكب والزوارق.



فإذا دخل الليل تُزين المراكب بالقناديل وتُشعل فيها الشموع وكذلك على جانب الشواطئ، يُشعل أكثر من ألفى مشعل وألف فانوس وينزل رؤساء المسيحيين فى المراكب، ولا يُغلق فى تلك الليلة دكان ولا درب ولا سوق ويغطسون بعد العشاء فى بحر النيل سويًا ،معتقدين أن من يغطس فى تلك الليلة يأمن من الضعف فى تلك السنة.



واستمرت الاحتفالات بعيد الغطاس أجيالًا وقد سُجلت فى كتب التاريخ بأيدى مؤرخين مسلمين ومسيحيين، كمظهر من المظاهر القومية فى مصر وكان يسمي هذا اليوم من الأعياد "عيد الأنوار"، وذلك طبقًا لما جاء فى دراسة أثرية للدكتور على أحمد الطايش أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة.



وتابع ريحان بأن هناك منطقة تسمى قصر الشمع بمنطقة مصر القديمة بجوار الكنائس الأثرية، حيث كان الأقباط يصنعون الفوانيس والشموع تأثرا بفانوس رمضان، وكان عيد الغطاس عيدًا قوميًا تحتفل به مصر احتفالًا رسميًا وشعبيًا شائقًا.



حيث كان حاكم مصر نفسه ورجال حكومته وأُسرته ومعاونيه كانوا يشتركون فيه ويأمرون بإقامة الزينة وإيقاد النيران وإضاءة المشاعل وتعميم الأفراح الشعبية فى كل مكان وتوزيع المأكولات على الأهالى مع الصدقات على الفقراء وكان الناس يغطسون فى النيل تبركًا بهذه المناسبة السعيدة.



وعن مناسبة هذا العيد قال ريحان إن نبى الله يحيى المعروف عند المسيحيين بيوحنا المعمدان، قد عمّد السيد المسيح عليه السلام أى غسّله فى بحيرة الأردن، وعندما خرج المسيح عليه السلام من الماء اتصل به الروح القدس، فصار المسيحيون يغمسون أولادهم فى الماء فى هذا اليوم وينزلون فيه بأجمعهم، ولا يكون ذلك إلا فى شدة البرد ويسمّونه يوم الغطاس، وكان له بمصر موسم عظيم إلى الغاية.



وألقى ريحان الضوء على مظاهر الاحتفال من خلال الدراسة، ففى العصر الإخشيدى سجل المؤرخ المسعودى عام 330هـ ليلة الغطاس بمصر والأخشيد محمد بن طفج أمير مصر فى قصره بجزيرة منيل الروضة، وقد أمر بإقامة الزينة فى ليلة الغطاس أمام قصره من جهته الشرقية المطلة على النيل.



وأوقد ألف مشعل غير ما أوقد أهل مصر من المشاعل والشموع على جانبى فرع النيل وقد حضر فى تلك الليلة آلاف البشر من المسلمين والمسيحيين ومنهم من احتفلوا فى الزوارق السابحة فى النيل ومنهم من جعلوا حفلاتهم في البيوت المشرفة على النيل.



ومنهم من أقاموا الصواويين على الشواطئ مظهرين ما لا يُحصى من المآكل والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجواهر، وكانوا يقضون ليلتهم فى اللهو والعزف على آلات الطرب والتحلى بالجواهر الثمينة والزينة.



وقال ريحان أن ليلة الغطاس فى مصر كانت أيام الفاطميين والأخشيديين أحسن الليالى بمصر وأشملها سرورًا،ولا تُغلق البوابات التى كانت مركّبة على أفواه الدروب والحارات،بل تبقى إلى الصباح ويغطس أكثر الناس فى نهر النيل، ولم يكتفِ الفاطميون بما أتوا به من خيرات إلى مصر، بل عطفوا على كل المصريين على اختلاف مذاهبهم ومنهم المسيحيون، فقربوهم إليهم وجعلوا أعيادهم أعياد رسمية فى البلاد اشترك فيها الخلفاء أنفسهم.



ومنها عيد الميلاد والغطاس وخميس العهد وكانوا يخرجون من خزائنهم العطايا ويوزعونها على رجال الدولة لا فرق بين مسلم ومسيحى، وفى عيد الغطاس يوزعون على الموظفين الليمون والقصب والسمك البورى، وكان ذلك برسوم مقررة لكل شخص وكان يقبل الناس على شراء القصب فى هذه الليلة واعتباره من عادات ورموز العيد.



ونوه ريحان بأن الخيام كانت تُنصب على الشواطئ ويأتى الخليفة ومعه أُسرته من قصره بالقاهرة إلى مصر القديمة، وتوقد المشاعل فى البر والبحر وتظهر أشعتها وقد اخترقت كبد السماء ،لكى تزينها بالأنوار البهية ثم تُنصب الآسرة لرؤساء المسيحيين على شاطئ النيل فى خيامهم، وتوقد المشاعل ويجلس الرئيس مع أهله وبين يديه المغنون، ثم يأتى الكهنة والرهبان وبأيديهم الصلبان ويقيمون قداسًا طويلًا ربما (قداس اللقان).