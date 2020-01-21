انتبه.. 13 كلمة أوصى بها رسول الله عند المصيبة تبدلها لك بـ خير كبير

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الدنيا دار بلاء وابتلاء، وكل مؤمن مصاب، لذا ينبغي على الإنسان ألا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن الظن بالله عز وجل ، ويلح في الدعاء ويكثر من الذكر على كل حال وخاصة في الشدة.
وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، أنه أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة، لذا أوصانا بالدعاء بثلاث عشرة كلمة وترديدها عند وقوع المصائب والبلاء.
وأضاف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حث على ترديد هذه الكلمات عند الإصابة بالكرب في وقت الشدة وعند وقوع المصيبة، وهي: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا».
واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أنه قال رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا».
وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، أنه أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة، لذا أوصانا بالدعاء بثلاث عشرة كلمة وترديدها عند وقوع المصائب والبلاء.
وأضاف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حث على ترديد هذه الكلمات عند الإصابة بالكرب في وقت الشدة وعند وقوع المصيبة، وهي: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا».
واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أنه قال رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا».