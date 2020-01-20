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رياضة

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:47 م
اجاي
اجاي
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ياسمين تيسير
كشفت الاعلامية ميرهان عمرو عن أبرز العروض التي قدمت للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لضم جونيور أجاي كبيع نهائي أو اعارة.

وأكدت الاعلامية ميرهان عمرو في تصريحات لـ قناة تايم سبورت أن الاهلي تسلم عرضا رسميا من العين الإماراتي لضم أجاي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت ميرهان أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلي رفض تماما رحيل أجاي سواء على سبيل الاعارة أو البيع خاصة في ظل اعتماده عليه بشكل أساسي في تشكيل الفريق.

وكان المقاولون العرب خسر أمام الأهلى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.


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