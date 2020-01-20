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أخبار البلد

نقابة العلميين: 3 فبراير.. الحكم في قضية فرض الحراسة

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:52 م
نقابة العلميين
نقابة العلميين
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شيماء مجدي
قال المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين ، إن محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل قضية فرض الحراسة علي نقابة العلميين والتي أقام دعوتها الدكتور صلاح النادي الأمين العامة للنقابة إلي يوم 3 فبراير.

وأضاف " أبو عميرة" في تصريحات ل صدي البلد ، أن المحكمة حكمت في الدعوي برقم ٦١٣٨٤ بجلسة ٢٠٢٠/١/١٩ بوقف تنفيذ القرار المنفرد الصادر دون إجراء انتخابات مجلس نقابة عامة والغاء صفة امين الصندوق عن أحمد سعيد والغاء صفة الأمين العام عن محمد راشد والغاء صفة الوكيل الاول عن نبيل ياسين والغاء صفة الوكيل الثاني عن ناصر بركات والغاء صفة امين الصندوق المساعد عن محمود مهني والغاء صفة المستشار القانوني عن هاني عبدالغني وصفة المحامي عن طه عبدالغني.

وأضاف "وكيل نقابة العلميين "، أنه بناء علي الحكم سيتم إلغاء توقيعاتهم من البنوك والدعوي مقامة من هيئة المكتب المنتخبة بصفاتهم الدكتور أحمد عبدالجواد الوكيل الأولى المهندس الجيولوجي محمد غريب الوكيل الثاني والأمين العام صلاح النادي وأمين الصندوق عبدالغفار عزمي وأثبتت المحكمة في حيثياتها أن جميع قراراتهم الباطلة مبنية علي اجتماعات أبطل صحتها القضاء الإداري .

وأوضح أن مجلس النقابة لن يتهاون في حق النقابة وأعضائها ، ولن يهدأ المجلس المنتخب إلي أن يعود الحق لأصحابه ، ومحاكمة النقيب المعزول عبد الستار المليجي علي ماقام به في حق النقابة من إهدار الأموال وأعمال العنف والبلطجة.
نقابة العلميين: 3 فبراير.. الحكم في قضية فرض الحراسة
نقابة العلميين: 3 فبراير.. الحكم في قضية فرض الحراسة
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