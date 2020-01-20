«الأسئلة الغبية».. موضوع مناقشة اليوم في «in box»

خصصت قناة "صدى البلد 2" عبر برنامج "in box"، حلقة للحديث عن بعض المشكلات التي نواجهها في المعاملات اليومية تحت عنوان "الأسئلة الغبية".





وقام مذيعو البرنامج، الإعلامي أحمد فاروق، ونورا سامي، ورحمة بحري، بتجسيد بعض الشخصيات التي تسأل أسئلة غبية منها "لو حد نايم حد تاني يجي ويقوله أنت نايم؟".





وقال أحمد فاروق إن هناك مطعمًا أمريكيًا قام بفرض غرامة على الأسئلة الغبية، فأي شخص يسأل المطعم أسئلة غبية يقوم بدفع مبلغ مالي.





وأشارت رحمة بحري، إلى أن أمريكا تقوم بعمل يوم لـ الأسئلة الغبية يتم فيه توجيه أسئلة غبية، مؤكدة أن الجميع تعود على الأسئلة الغبية.





وأوضحت نورا سامى، أن "السؤال الغبي يكون بالنسبة إلى الشخص المتلقي غير مفيد، ولكن للشخص السائل يكون لتفسير موضوع لديه".