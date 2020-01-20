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توك شو

dmc تحتفل بعيد ميلادها الثالث على طريقتها الخاصة "فيديو"

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:47 م
dmc تحتفل بعيد ميلادها
dmc تحتفل بعيد ميلادها الثالث
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ريهام فيكتور
قدم مذيعو برنامج السفيرة عزيزة جاسمين طه زكي ورضوي حسين، هدايا للفائزين في مسابقة DMC احتفالا بمرور 3 سنوات على انطلاق فضائية "DMC".

جوائز فضائية DMC مقدمة من بى تك ، بالإضافة إلى اشتراك سنوي من watched ، وتم تسليم الجوائز للفائزين على الهواء مباشرةً احتفالا بعيد ميلاد dmc الثالث.

واستلم الجوائز كل من ريهام محمد فازت بثلاجه مقدمة من بنى تك ، إلى جانب اشتراك سنوي من watched، وهناء على فازت بشاشة مقدمة من بنى تك، إلى جانب اشتراك سنوي من watched.

كما استلم منصور حسين أيضًا شاشة مقدمة من بنى تك ، إلى جانب اشتراك سنوي من watched، ومن جانبها فازت رنا محمد مكنسة مقدمة من بني تك، إلى جانب اشتراك سنوي من watched.
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