dmc تحتفل بعيد ميلادها الثالث على طريقتها الخاصة "فيديو"

قدم مذيعو برنامج السفيرة عزيزة جاسمين طه زكي ورضوي حسين، هدايا للفائزين في مسابقة DMC احتفالا بمرور 3 سنوات على انطلاق فضائية "DMC".
جوائز فضائية DMC مقدمة من بى تك ، بالإضافة إلى اشتراك سنوي من watched ، وتم تسليم الجوائز للفائزين على الهواء مباشرةً احتفالا بعيد ميلاد dmc الثالث.
واستلم الجوائز كل من ريهام محمد فازت بثلاجه مقدمة من بنى تك ، إلى جانب اشتراك سنوي من watched، وهناء على فازت بشاشة مقدمة من بنى تك، إلى جانب اشتراك سنوي من watched.
كما استلم منصور حسين أيضًا شاشة مقدمة من بنى تك ، إلى جانب اشتراك سنوي من watched، ومن جانبها فازت رنا محمد مكنسة مقدمة من بني تك، إلى جانب اشتراك سنوي من watched.
جوائز فضائية DMC مقدمة من بى تك ، بالإضافة إلى اشتراك سنوي من watched ، وتم تسليم الجوائز للفائزين على الهواء مباشرةً احتفالا بعيد ميلاد dmc الثالث.
واستلم الجوائز كل من ريهام محمد فازت بثلاجه مقدمة من بنى تك ، إلى جانب اشتراك سنوي من watched، وهناء على فازت بشاشة مقدمة من بنى تك، إلى جانب اشتراك سنوي من watched.
كما استلم منصور حسين أيضًا شاشة مقدمة من بنى تك ، إلى جانب اشتراك سنوي من watched، ومن جانبها فازت رنا محمد مكنسة مقدمة من بني تك، إلى جانب اشتراك سنوي من watched.