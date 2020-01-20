AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

زوجات الوزراء والدبلوماسيين يزرن المتحف الإسلامي.. صور

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:40 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
استقبل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة مجموعة من زوجات الوزراء و الدبلوماسيين الحاليين والسابقين.

وكان فى استقبالهم الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف،حيث قاموا بجولة داخل قاعات العرض بالمتحف.

وأبدت زوجات السفراء إعجابهن بكل ما يحويه متحف الفن الإسلامي من مجموعات أثرية ليس لها مثيل فى متاحف العالم.

كما اعربن عن إعجابهن بطريقة وأسلوب العرض المتحفى للكنوز التي شاهدنها.
زوجات الوزراء والدبلوماسيين يزرن المتحف الإسلامي.. صور
زوجات الوزراء والدبلوماسيين يزرن المتحف الإسلامي.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ.. ويؤكد: لا بد من وضعه على الخريطة السياحية.. صور

وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ القومي.. ويعتذر للأهالي: إنشاؤه تأخر 20 عامًا.. ويحدد موعد الافتتاح.. المحافظ: لدينا 76 تلا أثريا على مساحة 1827 فدانا.. صور

عثمان يتفقد متاحف آثار الإسكندرية..ويبحث حل مشاكل الرطوبة والتكييف المركزي..صور

25 مبدعة من 11 دولة عربية يزرن متحف الحضارة..صور

قبل الافتتاح.. مدبولى يطالب بسرعة تطوير منطقة المتحف المصري الكبير

الآثار: إنجاز 94٫5% من أعمال المتحف المصري الكبير.. ونقل 50 ألف قطعة إليه

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

كيف تحصل على عضوية النادي الأهلي بالتقسيط؟

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

الصلح خير.. رسائل متبادلة بين كهربا وأحمد فتحي تنهي أزمة مباراة المقاولون

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

AdvertisementS

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

عاجل.. إخلاء سبيل 105 متهمين في أحداث تجمهر وشغب عابدين

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

استعان بـ هاري بوتر.. كيف برر زوج نانسي عجرم قتله للشاب السوري

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الصلح خير.. رسائل متبادلة بين كهربا وأحمد فتحي تنهي أزمة مباراة المقاولون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقلل الحبوب وتحمي من الشيخوخة.. 6 فوائد صحية لشرب الماء للبشرة

شاهد.. 100 صورة من وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو 2020

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم