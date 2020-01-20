زوجات الوزراء والدبلوماسيين يزرن المتحف الإسلامي.. صور

استقبل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة مجموعة من زوجات الوزراء و الدبلوماسيين الحاليين والسابقين.



وكان فى استقبالهم الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف،حيث قاموا بجولة داخل قاعات العرض بالمتحف.



وأبدت زوجات السفراء إعجابهن بكل ما يحويه متحف الفن الإسلامي من مجموعات أثرية ليس لها مثيل فى متاحف العالم.



كما اعربن عن إعجابهن بطريقة وأسلوب العرض المتحفى للكنوز التي شاهدنها.