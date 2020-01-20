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محافظات

شمال سيناء: تقدير التكلفة الاستثمارية اللازمة لتطوير المناطق العشوائية

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:54 م
صدى البلد
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احمد صالح
أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يوجد في نطاق المحافظة مناطق غير متكاملة المرافق والخدمات وتعتبر مناطق آمنة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ بعض المرافق والخدمات ضمن مشروعات الخطط الاستثمارية على مدار السنوات الماضية، وفي انتظار استكمال باقي المرافق ،من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها من المرافق المتنوعة لتشمل جميع المناطق.

وأكد محمد عبد الفضيل علي أنه تم تحديد عدد من المناطق العشوائية في نطاق مجالس المدن ، بالإضافة إلى تحديد احتياجاتها من المرافق والخدمات، كما تم تقدير التكلفة الاستثمارية اللازمة للتطوير واستكمال الخدمات لهذه المناطق،وان هناك 6 مراكز إدارية ومدن تشمل: العريش، رفح، الشـيخ زويد، بئر العبد، الحسنة، ونخل، ويدخل في نطاقها 85 قرية و473 تابعا، وإجمالي عدد سكان المحافظة حوالي نصف مليون نسمة. 


وأكد شوشة، انه لن تتاح  الفرصة لإنشاء مناطق عشوائية جديدة، وعدم منح التراخيص للبناء على أراضٍ غير مخططة، بالإضافة إلى عدم إدخال أي مرافق أو خدمات إلا بعد التأكد من وقوعها داخل الحيز العمراني للمحافظة، وألا تكون تحت ولاية جهة أخرى كزمام ترعة السلام أو السمع الحديد، حيث تتم المعاينة على الواقع.
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