أستاذ تنمية: مسار العائلة المقدسة بمصر ينتظره مليار سائح حول العالم

قال د. مجدي كمال ربيع أستاذ التخطيط والتنمية الحضرية بجامعة القاهرة إن مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر تعد منظومة متكاملة من المسارات والمزارات، والتي يمكن استثمارها في إطار استراتيجية متكاملة للتنمية السياحية.



وأعد ربيع بحثا قدمه لاتحاد الأثريين العرب كي يتم نشره علميا، بعنوان"نحو استراتيجية للتنمية السياحية لمسار رحلة العائلة المقدسة.. توظيف المواقع الأثرية في تعظيم العائد الاقتصادي الاجتماعي الثقافي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة".



وأوضح أنه يمكن استثمار ذلك من خلال تقديم نوعية متميزة من المنتجات السياحية، والتي تشكل بدورها عناصر جذب شديدة التميز بالنسبة للسياحة العالمية، حيث أن هناك 1.6 مليار مسيحي يشكلون جوهر الطلب السياحي.



وقال ربيع إن توظيف المواقع الأثرية المرتبطة بمسار رحلة العائلة المقدسة كمورد اقتصادي، يمكن أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الحياة بالمناطق الواقعة على هذا المسار.



وأضاف أن الاستراتيجية التي أعدها للتنمية السياحية لهذه المواقع، تركز على "الفرما" كمقصد سياحي متميز على مسار رحلة العائلة المقدسة، وبما يعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويعزز الكفاءة الكلية لعمليات حماية وصيانة المنطقة الأثرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.