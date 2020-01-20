AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أستاذ تنمية: مسار العائلة المقدسة بمصر ينتظره مليار سائح حول العالم

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:42 م
الفرما مسار العائلة
الفرما مسار العائلة المقدسة
Advertisements
علاء المنياوي
قال د. مجدي كمال ربيع أستاذ التخطيط والتنمية الحضرية بجامعة القاهرة إن مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر تعد منظومة متكاملة من المسارات والمزارات، والتي يمكن استثمارها في إطار استراتيجية متكاملة للتنمية السياحية.

وأعد ربيع بحثا قدمه لاتحاد الأثريين العرب كي يتم نشره علميا، بعنوان"نحو استراتيجية للتنمية السياحية لمسار رحلة العائلة المقدسة.. توظيف المواقع الأثرية في تعظيم العائد الاقتصادي الاجتماعي الثقافي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح أنه يمكن استثمار ذلك من خلال تقديم نوعية متميزة من المنتجات السياحية، والتي تشكل بدورها عناصر جذب شديدة التميز بالنسبة للسياحة العالمية، حيث أن هناك 1.6 مليار مسيحي يشكلون جوهر الطلب السياحي.

وقال ربيع إن توظيف المواقع الأثرية المرتبطة بمسار رحلة العائلة المقدسة كمورد اقتصادي، يمكن أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الحياة بالمناطق الواقعة على هذا المسار.

وأضاف أن الاستراتيجية التي أعدها للتنمية السياحية لهذه المواقع، تركز على "الفرما" كمقصد سياحي متميز على مسار رحلة العائلة المقدسة، وبما يعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويعزز الكفاءة الكلية لعمليات حماية وصيانة المنطقة الأثرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: الانتهاء من مشروع مسار العائلة المقدسة قبل يونيو 2020 .. طرح مخطط استثماري له .. وإنشاء كيان للإشراف على تنفيذ اعمال التطوير

رئيس سياحة النواب: جولات ميدانية لمتابعة أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

أستاذ آثار: الترويج لمسار العائلة المقدسة عالميا مردوده إيجابي على مصر

موضع اهتمام 2.3 مليار مسيحي بالعالم .. تفاصيل مقترح لتطوير مسار العائلة المقدسة بمصر.. صور

وزيرا السياحة والاثار والتنمية المحلية يتفقان على إجراء جولات لنقاط مسار العائلة المقدسة

خالد العناني: أولوية هامة لملف مسار العائلة المقدسة

ترشيحاتنا

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

أبطال إفريقيا .. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

تقرير مفصل عن مميزات وعيوب ام جي mg rx5 وأسعارها بعد خصومات 2020 .. صور

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

رغم مؤتمر برلين.. تركيا تواصل استفزازها

أسعار جيلي geely من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

AdvertisementS

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

من علامات يوم القيامة.. عادة منتشرة في مصر أخبر عنها الرسول

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم