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أخبار البلد

ستنخفض فى هذا الموعد.. "المنتجين الزراعيين" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:51 م
الطماطم
الطماطم
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شيماء مجدي
قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية من أهمها التغيرات المناخية وعدم استقرار درجات الحرارة، ما تسبب ذلك في مشكلات في الخضروات والفاكهة.

وأضاف "واصل " في تصريحات لـ صدى البلد، أن المساحات المنزرعة في الشتاء تقل عن الصيف، وبالتالي يقل الإنتاج ولا يستطيع أن يسد احتياجات الأسواق وما يحتاجه المواطنون، خاصة وأن الاستهلاك يزداد في فصل الشتاء.

وأوضح نقيب المنتجين الزراعيين، أن ارتفاع أسعار الطماطم أمر طبيعي ويحدث كل عام في مثل هذه الأيام، مشيرا إلى أن الخيار والطماطم والكوسة وغيرها من الخضروات الحساسة يتم زراعتها في الصوب الزراعية وكميتها قليلة بالنسبة لكميتها في الصيف.

وتوقع عودة انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق خلال أسابيع ، وحين استقرار الأجواء سيتم عودتها مرة أخرى إلى الانخفاض.

وأشار إلى إن الأجواء الشتوية وعدم استقرار درجات الحرارة تسببت في ارتفاع أسعار معظم الخضروات وليست الطماطم فقط، كما أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق.
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