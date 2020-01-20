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اكتشف أهم أسباب ضعف الأعصاب

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:25 م
اكتشف اهم اسباب
اكتشف اهم اسباب ضعف الاعصاب
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اسماء محمد
الضعف العصبي أو الاعتلال العصبي هو مصطلح طبي يستخدم لتعريف مختلف الاضطرابات العصبية التي تتسبب في أن تصبح الأعصاب في بعض أجزاء الجسم ضعيفة أو غير متحركة.

وتحدث هذه المشاكل بشكل مؤقت وتزول من تلقاء نفسها وفى أحيان أخرى تدل على وجود مشكلة طبية تطلب العلاج.

وذكر موقع " stylecraze" أهم أسباب الضعف العصبي التى تنتشر بشكل واسع:
- الأعصاب الملتهبة
- الأعصاب المضغوطة
- تلف الأعصاب
- الأعصاب المتدهورة
- تطور الأورام الخبيثة على الخلايا العصبية
- اضطراب النبضات العصبية بواسطة السموم
- اتباع نظام غذائي غير صحي ونمط الحياة
- الضغط عصبى
- التهابات الأعصاب الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات الأخرى.
- الأدوية أو الأدوية التي تضر الأعصاب أو تغير وظيفتها مع مرور الوقت.
- نقص المواد الغذائية.
- العيوب الخلقية أو التشوهات الوراثية التي تغير وظيفة الأعصاب.
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