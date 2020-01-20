رؤية مصر 2030 من البرلمان:"حريصون على التواصل مع مؤسسات الدولة"

أكد مجموعة من شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، أنهم حريصون على التواصل مع مؤسسات الدولة للمشاركة في استراتيجية محاربة الإرهاب وتحقيق التنمية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب.



وقال الشباب، إن حضورهم اليوم لمجلس النواب هي رسالة بأن الدولة حريصة على تفعيل دور الشباب في تحقيق أهدافها كافة وخصوصا التنمية والقضاء على الإرهاب.



ولفت الشباب إلى أن التشريعيات التي يقوم بها المجلس، وخصوصا ما قدمه رئيس لجنة التضامن خلال الاجتماع اليوم، تسير في اتجاه الحفاظ على الأمن الاجتماعي، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للمساهمة فيما يساهم في تنمية المجتمع وتحقيق استقرار الدولة.



من جانبهم قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن البرلمان الحالي تحمل أعباء تشريعية ضخمة، وأقر العديد من القوانين التي ساهمت في تحقيق الأمن والعبور بالبلاد إلي طريق التقدم.



وأضاف القصبي : " الشارع ربما كان له أراء ما في المجلس، ربما السبب إننا كنا بصدد إصلاحات اقتصادية تتطلب إجراءات معنية، لم تكن علي هواء المواطن، لكن كان لابد من التدخل لحسم بعض الأمور، وإلا المستقبل لكان صعبًا، وبفضل الله نجحنا والدولة المصرية استعادت قوامها بعد مرحلة من السيوله في الشارع المصرى أثناء ما يعرف بمرحلة الخريف العربي، ونسبة مخاطر مرتفعه لحجم التدخلات الخارجية والخلل الخارجي".



ونوه القصبي، إلى البرلمان المصري له خصوصية في علم التشريع والرقابة علي مستوي المجالس النيابية في العالم، مشيرًا إلى تميز المجلس الحالي بأنه يعبر عن كافة أطياف المجتمع حيث يضم 90 سيدة و60 شابًا تحت سن الـ35 عاما و125 شابًا في الفترة العمرية ما بين 36 إلي 45 عام، و9 من النواب يمثلون ذوي الإعاقة.

