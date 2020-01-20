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منوعات

بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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هدير علاء
عثرت السلطات في ولاية "نيو جيرسي" الأمريكية على جثة سيدة في السادسة والأربعين من عمرها داخل سيارة محطمة غارقة في قاع نهر، وذلك بعد ستة أعوام من اختفائها بشكل غامض.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فتم إخراج السيارة التي كانت جثة هذه السيدة موجودة بداخلها من النهر الأسبوع الماضي؛ وتمكنت السلطات من تحديد هويتها وتبين أنها تُدعى "فانيسا سمولوود"، وهي من بلدة "بيرلينجتون" في "نيو جيرسي"، وكان تم الإبلاغ عن اختفائها في عام 2014.

الجدير بالذكر أنه تم العثور على جثتها بالصدفة أثناء قيام غواصين بالبحث عن عوائق تحت المياه يمكن أن تؤثر على حركة الملاحة، حيث عثروا آنذاك على السيارة المحطمة وبداخلها الجثة.

ولم تكشف الشرطة بعد عن سبب وفاة هذه السيدة، لكنها أفادت بأنه لا يوجد أي مؤشر على شبهة جنائية.

وذكرت الصحيفة أنها كانت متواجدة قبيل اختفائها في سيارة خارج مغسلة ملابس في مدينة "شيري هيل"، في حين كان زوجها في الداخل، ولدى خروجه من فوجئ باختفاء زوجته والسيارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "سمولوود" كانت تعاني من مشاكل متعلقة بالصحة النفسية. ولم يتضح بعد كم مضى على وجود السيارة في النهر، أو كيف انتهى بها الحال في قاع هذا النهر في الأساس.
بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة
بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة
بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة
بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة
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