حمادة هلال يدشن حسابا جديدا على "تيك توك"

دشن النجم حمادة هلال حسابا جديدا على تطبيق "تيك توك"، وذلك لنشر بعض مقاطع الفيديو الخاص به على هذا التطبيق.



ونشر حمادة هلال أول فيديو له على "تيك توك"، وظهر فيه حينما كان يتلقى تدريباته فى "الجيم"، وسأله أحدهم "بتلعب ايه"، فقال له "بلعب باى"، على طريقة "تشرب ايه .. اشرب شاى".



يذكر أن الفنان حمادة هلال علق على حملة السخرية والتنمر التى تعرض لها من قبل عدد من متابعي تويتر، وذلك بسبب تعريف البروفايل الخاص به والمكتوب فيه "مطرب ومغني" وهو ما أثار الجدل.



وكتب هلال على صفحته بموقع "تويتر": "الناس اللي مستغربة تويتاتي علي تويتر الفترة دي احب بس اقولهم ان " اللي فات حمادة واللى جاى حمادة تانى".