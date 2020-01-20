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رياضة

الدوري المصري.. وادي دجلة يفوز على أسوان بثلاثية مقابل هدف وحيد

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:42 م
حسام عرفات لاعب وادي
حسام عرفات لاعب وادي دجلة
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القسم الرياضي
فاز فريق وادي دجلة على نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وذلك في إطار الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز فريق دجلة الأهداف الثلاثة في الشوط الأول حيث أحرز الأهداف للفريق الدجلاوي حسام عرفات في الدقيقة 17 وعبد الكبير الوادي في الدقيقة 34 بينما أحرز أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي السابق الهدف الثالث في الدقيقة 38.

بينما أحرز فادي فريد هدف أسوان الوحيد في اللقاء في الدقيقة 66 حيث أضاع ضربة الجزاء ثم ارتدت له ليضعها في المرمى.

ويحتل دجلة المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة بينما يتذيل أسوان الترتيب برصيد 9 نقاط فقط من تريب الدوري المصري الممتاز.
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