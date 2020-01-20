أهم الأحداث الفلكية 2020 في مكتبة المستقبل الأربعاء

تنظم مكتبة المستقبل، في الخامسة من مساء بعد غد الأربعاء ، أمسية فلكية ترصد " أهم الأحداث الفلكية 2020 "، التى تشهدها مصر العام الجارى ، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك، يتناول فيها المهندس عصام جودة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك على عدة تساؤلات تكشف عن الظواهر الفلكية التى تتأثر بها مصر والعالم .



وأشار الدكتور نبيل حلمى امين عام جمعية مصر الجديدة، إلى أن الندوة تأتي في إطار فعاليات شهر يناير الجاري التي تنظمها جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور فاروق الجوهرى في كافة منصاتها الثقافية والإبداعية.



تتناول الأمسية كسوف الشمس الجزئي وزخات الشهب والقمر العملاق Supermoon والتقابل مع كواكب المشتري وزحل والمريخ واقتران الكوكبين العملاقين المشتري وزحل توضح كل حدث ونعرف مواعيدهم وكيفية رصدهم.