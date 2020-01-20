AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موسكو تحذر طهران من عواقب الانسحاب من حظر الانتشار النووي

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:59 م
موسكو طهران
موسكو طهران
Advertisements
أ ش أ
حذرت موسكو طهران من اتخاذ أي خطوات متسرعة نحو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، الإثنين، إن "روسيا دعت إيران إلى مراعاة التزاماتها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدا أن طهران تعرف جيدا الموقف الروسي تجاه ذلك. 

وشدد ريابكوف على ضرورة أن تتوخى إيران، وكل الأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، الحذر والاتزان، مضيفا أن" نقل الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي لن يساعد في حل المشكلة".

وأشار إلى أن بعض المتحمسين في أوروبا لا يتصورون تماما مدى العواقب المدمرة للنقل الجديد المحتمل للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. 

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال - في وقت سابق - إن طهران ستنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إذا طرحت قضية البرنامج النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمن الروسي: الإجراءات الأمريكية في مجال الأسلحة تهدد البشرية كلها

لافروف: هناك خلافات بين روسيا وأمريكا.. وتباحثت مع بومبيو بشأن أمن الخليج

انتهاء أجل الإعفاءات الأمريكية المرتبطة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية

بكين تدعو إلى حل سياسي ودبلوماسي للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

تصعيد جديد.. إيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي

ترشيحاتنا

لأول مرة..تويوتا هايلكس 2021 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها.. صور

أحمد خالد صالح يبعث برسالة مؤثرة لوالده في ذكرى ميلاده

بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

تركي آل الشيخ : لم اشتر بيراميدز عندا فى الأهلي.. والخطيب كان يعلم

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل إمام عاشور

AdvertisementS

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائى للرد

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

قطع المياه عن 8 مناطق بمصر الجديدة.. تعرف عليها

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة

تقلل الحبوب وتحمي من الشيخوخة.. 6 فوائد صحية لشرب الماء للبشرة

شاهد.. 100 صورة من وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو 2020