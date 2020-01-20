موسكو تحذر طهران من عواقب الانسحاب من حظر الانتشار النووي



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، الإثنين، إن "روسيا دعت إيران إلى مراعاة التزاماتها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدا أن طهران تعرف جيدا الموقف الروسي تجاه ذلك.



وشدد ريابكوف على ضرورة أن تتوخى إيران، وكل الأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، الحذر والاتزان، مضيفا أن" نقل الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي لن يساعد في حل المشكلة".



وأشار إلى أن بعض المتحمسين في أوروبا لا يتصورون تماما مدى العواقب المدمرة للنقل الجديد المحتمل للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.



وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال - في وقت سابق - إن طهران ستنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إذا طرحت قضية البرنامج النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي.

حذرت موسكو طهران من اتخاذ أي خطوات متسرعة نحو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.