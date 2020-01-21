مدونة السلوك الإعلامى للطفل تجبر القنوات على البث 3 ساعات أسبوعيًا للأطفال ...والأعلى لتنظيم الإعلام: لائحة جزاءات للمخالفين.. وحقوقيون: الإعلام له تأثير كبير على بناء الوعى

عصام فرج: لائحة جزاءات لمن لا ينفذ مدونة سلوك الطفل طبقًا للقانون

أحمد مصيلحى: الإعلام يؤثر بنسبة كبيرة على تشكيل أخلاقيات الأطفال

ناصر مسلم : مدونة السلوك الإعلامي تحافظ على حقوق الطفل





عانينا لسنوات طويلة من التهميش لبرامج الأطفال والمسلسلات الهادفة التى تشكل وعى الأطفال ، وفى الفترة الأخيرة قام المجلس القومى للطفولة والأمومة بعمل مبادرة بالتعاون مع اليونيسيف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوضع مدونة سلوك للطفل والأسرة ألزمت القنوات بعدد ساعات تخصص للأطفال ووضعت لائحة جزاءات لمن لا ينفذها .



وعن هذا الأمر قال الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ مدونة السلوك الإعلامي للأسرة والطفل ستكون ملزمة للقنوات والفضائيات والصحف والإعلام الإلكترونى.



وأضاف فرج أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر إصدار مدونة السلوك الإعلامى بناء على مبادرة مشتركة بين المجلس القومى للطفولة والأمومة، واليونيسيف وشاركت الجامعه الامريكية بالجانب العلمى من المبادرة.



وأشار أن بناء على المدونة فإن القنوات ملتزمة ب25% من وقتها للطفل ، وأكد أن هناك لائحة جزاءات لمن لا ينفذ مدونة سلوك الطفل طبقًا للقانون .



ونوه ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حرص على مدار الشهور الماضية على عقد العديد من الندوات والاجتماعات التي حرص خلالها على مشاركة خبراء الإعلام والجهات المعنية بشئون الأطفال، للخروج بهذه المدونة الهامة.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أصدر بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بدعم من منظمة اليونيسف مدونة السلوك الإعلامى للأطفال والأسر فى مصر، وأولت الوثيقة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز على ذوى الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)، وكيفية تعامل الإعلام معهم واللغة التى ينبغى استخدامها معهم بحيث يكونوا مشاركين فى العملية الإعلامية فيما يخصهم.



وفى سياق متصل وضح احمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أن مدونة السلوك التى وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف هامة جدًا لتنشئة جيل واعى .





وأضاف مصيلحى أن الإعلام يؤثر بنسبة كبيرة على تشكيل أخلاقيات الاطفال ، سواء كان مرئى أو مسموع أو مجتمعى .





وأكد أنه عندما يكون هناك مدونة سلوك للطفل والاسرة يضعها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ستكون ملزمة لكافة وسائل الإعلام وسيشكل وعى الأجيال القادمة.



وتمنى أن تكون هناك آلية لتنفيذ هذه المدونة، وأن تكون هناك استراتيجية محددة وتطوير العقلية اتى تطبق هذه المدونة ،لافتًا لضرورة تغيير الموروثات الثقافية حتى نصل لمواطن قادر على التنمية .





ومن جانبه قال ناصر مسلم ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن مدونة السلوك الإعلامي للطفل والأسرة تأتي استكمالًا لدور الإعلام الهادف في المساعدة والتوعية للفرد والمجتمع للحفاظ على الأطفال.



جاء ذلك في كلمته خلال ورشة العمل التشاورية لعرض بنود الكود الإعلامي المصري الخاص بالطفل والأسرة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة اليونيسيف.



وأضاف أن المدونة تأتي من الاتفاقية الدولية للحفاظ على حقوق الطفل وأن القانون المصري به المواد التي تحافظ على نفس الحقوق.



وتهدف المدونة إلى تمكين الأطفال المصريين من خلال إشراكهم في وضع المحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى كونهم مستقبلين له، كما تتمتع بطبيعة توجيهية يتم تناولها في المنصات الإعلامية وعن طريق الصحفيين والمذيعين.



وألزمت المدونة التي من المنتظر التصديق عليها بعد الورشة، المحطات الفضائية ببث 3 ساعات على الأقل أسبوعيا مخصصة للأطفال، واحترام حقوق الطفل في المعاملة كفرد يحق لهم التمتع بجميع الحقوق.



كما وجهت بحماية الأطفال من المحتوى الضار وسوء المعاملة والتمييز، وتوفير محتوى يتمتع بالمصداقية ويمكن الوثوق به ويستند إلى الأمانة، وتقديم نماذج إيجابية في مجال الإرشاد الأسري وتوجيه الأطفال.