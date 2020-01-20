متحدث البرلمان: مشاركة السيسي في قمة لندن حققت مكاسب متعددة

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية القضايا التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الافريقى أمام قمة الاستثمار البريطانية الافريقية بلندن، مشيرا الى ان هذه القمة ناجحة وستحقق جميع اهدافها لصالح مصر وبريطانيا وجميع دول القارة السمراء التى سوف ستشهد آفاقا واسعة للتعاون فى مختلف المجالات بين مصر وبريطانيا وأفريقيا.



وأشاد " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم بالترحيب الكبير من جميع المسئولين بالمملكة المتحدة بالرئيس السيسى والاهتمام بالقضايا التى طرحها امام القمة ومباحثاته الناجحة مع صانعى القرار البريطانى والتأكيد على تنفيذ ما جاء فى القمة وتأكيد المملكة المتحدة على دعم مصر في تعزيز المشاركة الشاملة متعددة الأطراف والثنائية مع شركاء التنمية والحكومات وواضعي السياسات العالمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم جدول أعمال مصر القومي 2030 بشكل فعال بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتقديم المملكة المتحدة لأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2016 و 2020 لدعم الاستقرار والازدهار المستمر في مصر، بالإضافة إلى ضمان قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لمصر يركز الدعم على النمو الاقتصادي الشامل والتعليم والشباب والتنمية الاجتماعية والتعاون الإقليمي، ويشمل ذلك 12 مليون جنيه إسترليني لدعم إصلاحات التعليم الأساسية في مصر واستهداف المجتمعات المهمشة.



وتقديم برنامج Chevening للمنح الدراسية في المملكة المتحدة 50 منحة دراسية ممولة بالكامل في السنة للدراسات العليا للمهنيين المصريين الشباب في المملكة المتحدة ووجود أكثر من 1300 خريج من جامعة تشيفننج في مصر. كما أشاد الدكتور صلاح حسب الله بمشاركة المملكة المتحدة ومصر في تمويل مشترك للشراكات في مجالات العلوم والبحث والابتكار من خلال برنامج نيوتن-مشرفة البالغ تكلفته 50 مليون جنيه استرليني ووجود 80 شراكة بين مؤسسات التعليم العالي البريطانية والمصرية ونجاح مصر فى جمع 22 مليار دولار للسندات الحكومية في بورصة لندن مؤكدا ان المملكة المتحدة هي واحدة من أكبر المستثمرين في مصر حيث تستثمر 48 مليار دولار في جميع القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والاتصالات والمستحضرات الصيدلانية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة.



وقال " حسب الله " ان " UK Export Finance" وهي وكالة ائتمان الصادرات البريطانية أعلنت عن زيادة في الحد من التعرض لمصر إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني وقيام المملكة المتحدة بتدريب المهنيين الطبيين ودعم التأمين الصحي الشامل في مصر وحصول على أربع شراكات استراتيجية بين مؤسسات الرعاية الصحية المصرية والبريطانية، مشيدا بحرص المملكة المتحدة ومصر على تكثيف التعاون الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030 بما يتمشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تقديم المملكة المتحدة المساعدة الفنية وبناء القدرات اللازمة للإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإطلاق العنان لتنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التعليم والرعاية الصحية وتعميق الروابط المالية وتعزيز التجارة والاستثمار ودعم المملكة المتحدة للنمو الاقتصادي الشامل والشباب والتنمية الاجتماعية، وتقديم المملكة المتحدة 13 مليون جنيه إسترليني لمصر لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال دعم بيئة الأعمال والفئات الاكثر تهميشا اضافة الى 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الاندماج المالي وما يصل إلى 8 ملايين جنيه إسترليني لمعالجة بطالة الشباب في مصر من خلال تحسين جودة وتنوع التعليم العالي في مصر.



وأشاد الدكتور صلاح حسب الله بحرص المملكة المتحدة على المشاركة فى تنفيذ الربط البيني لمصر في أفريقيا والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز أفريقي للتجارة الدولية والطاقة وفتح إمكانية التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة في أفريقيا اضافة الى ترحيب المملكة المتحدة ومصر بالمناقشات المستمرة لإبرام اتفاقية شراكة بين المملكة المتحدة ومصر والتى ستوفر استمرارية في علاقتنا التجارية عندما تتوقف الاتفاقية الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي اضافة الى تأكيد مصر والمملكة المتحدة بالعمل معًا لرفع حواجز الوصول إلى الأسواق والاستثمار في الصحة والتعليم على الوظائف وتوفير الخدمات وتكثيف المملكة المتحدة ومصر لتعاونهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومواصلة قيادتهما المشتركة بشأن التكيف مع المناخ.



وأكد الدكتور صلاح حسب الله اهمية حرص ومشاركة المملكة المتحدة فى المؤتمر المصري رفيع المستوى حول تسريع التعلم في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي سيعقد في القاهرة في فبراير 2020 وسيجمع كل من وزراء التعليم والمجتمع المدني وصانعي السياسات لتعزيز إصلاحات التعليم في مصر وتبادل الدروس المستفادة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط. مشيرا الى اهمية هذه المكاسب المتعددة التى حققها الرئيس السيسى للتعاون الثلاثى المصرى البريطانى الافريقي.