حكاية قٌبلة بـ 1000 ألف جنيه| يسرا عن أصعب مشهد في حياتها: أبويا ضربني بالقلم

الحديث عن القبلات في السينما المصرية وكواليس تصوير بعض المشاهد الدرامية المتضمنة لـ القبلات يظل له ذكريات خاصة لدى الممثلين المجبرين على أداء الأدوار رغم بعض التحفظات.
من أهم الوجوه السينمائية في مصر خلال الفترة من التسعينيات إلى الألفية، الفنانة القديرة يسرا والتي قدمت للتلفزيون والسينما أعمالا رائدة من كلاسيكيات الدراما والسينما المصرية.
ظهرت يسرا في حلقة تلفزيونية من برنامج "علمتني الحياة" على شاشة قناة MBC لتحكي عن مواقف تعرضت لها خلال كواليس الأفلام تعلمت منها كثيرا ولن تنساها.
ومع إصرارها لخوض التجربة استطاعت أن تقنع والدها بدخولها مجال التمثيل، لكن الأمر كان مشروطا بحضوره معها كل مشاهد التصوير ولا يتركها ولو لحظة واحدة.
تحكي يسرا أن فيلم «ألف بوسة وبوسة» مع الفنان حسين فهمي سبب لها أزمة مع والدها بسبب مشهد قُبلة مع الفنان حسين فهمي، وهي متأكدة أنه لن يقبل ذلك.
لجأت يسرا إلى حيلة ذكية مع المخرج محمد عبد العزيز حيث طلبت منه افتعال مشكلة معها بسبب رفضها لتصوير المشهد، وهو ما تم بالفعل حيث صاحت يسرا في الاستوديو «لا مش هينفع .. إزاااي أتباس مش ممكن أعمل كدة».. واتفقت مع المخرج على تهديدها بدفع 100 ألف جنيه حال عدم تصوير المشهد لإجبار والدها على ذلك.
انتهت يسرا من تصوير المشهد في حضور والدها.. تابعت «بعد انتهاء المشهد لقيت أبويا اداني بالقلم قدام الناس اللي في الاستوديو كله بقى يحوش عني .. بس اتعلمت وقتها اني طالما دخلت شغل يبقى لازم أحترمه وأحبه».
من أهم الوجوه السينمائية في مصر خلال الفترة من التسعينيات إلى الألفية، الفنانة القديرة يسرا والتي قدمت للتلفزيون والسينما أعمالا رائدة من كلاسيكيات الدراما والسينما المصرية.
ظهرت يسرا في حلقة تلفزيونية من برنامج "علمتني الحياة" على شاشة قناة MBC لتحكي عن مواقف تعرضت لها خلال كواليس الأفلام تعلمت منها كثيرا ولن تنساها.
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"أبويا كان رافض تماما دخولي للتمثيل لدرجة أنه جري ورايا بالسكين" بدأت يسرا تسرد صعوبة دخولها مجال التمثيل وسبب رفض والدها المستميت للأمر.
ومع إصرارها لخوض التجربة استطاعت أن تقنع والدها بدخولها مجال التمثيل، لكن الأمر كان مشروطا بحضوره معها كل مشاهد التصوير ولا يتركها ولو لحظة واحدة.
تحكي يسرا أن فيلم «ألف بوسة وبوسة» مع الفنان حسين فهمي سبب لها أزمة مع والدها بسبب مشهد قُبلة مع الفنان حسين فهمي، وهي متأكدة أنه لن يقبل ذلك.
لجأت يسرا إلى حيلة ذكية مع المخرج محمد عبد العزيز حيث طلبت منه افتعال مشكلة معها بسبب رفضها لتصوير المشهد، وهو ما تم بالفعل حيث صاحت يسرا في الاستوديو «لا مش هينفع .. إزاااي أتباس مش ممكن أعمل كدة».. واتفقت مع المخرج على تهديدها بدفع 100 ألف جنيه حال عدم تصوير المشهد لإجبار والدها على ذلك.
انتهت يسرا من تصوير المشهد في حضور والدها.. تابعت «بعد انتهاء المشهد لقيت أبويا اداني بالقلم قدام الناس اللي في الاستوديو كله بقى يحوش عني .. بس اتعلمت وقتها اني طالما دخلت شغل يبقى لازم أحترمه وأحبه».