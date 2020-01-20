مدرب سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل أزمة مباراة الداخلية

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مواجهة سيراميكا كليوباترا والداخلية هي حالات فردية وغير مبررة.



وقال هيثم شعبان في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة إنه يرفض الحديث عن الأحداث التي شهدتها المباراة رغم أن سيراميكا كليوباترا تربطه علاقات جيدة بنادي الداخلية.



وأضاف:" علاقتنا مع نادي الداخلية يسودها الود والاحترام" مستطردًا:" لا يوجد ما يستدعي أن تكون الأجواء متوترة بمثل هذا الشكل".



وأكمل:" أقدر أن كل فريق يسعى لحصد الثلاث نقاط ولكن الضرب والعصبية هو أمر مرفوض تماما داخل الملاعب المصرية، ورغم ذلك حاولنا تهدئه الأجواء والسيطرة على المباراة".



وأكد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أن جميع الأمور عقب انتهاء المباراة انتهت وصافحت المدير الفني لفريق الداخلية.