للمستهلك والمزارع.. زراعة البرلمان تكشف فوائد استيراد عجول التربية

قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قرار الوزارة استيراد عجول التربية ومنحها للمزراعين بفئات تسليفية تقدر بـ20 ألف جنيه، كان لعلاج الآثار السلبية التي ترتبت على قرار وقف استيراد اللحوم، الأمر الذي سبب أضرارا وخسائر للمنتجين والمربين في الفترة الماضية.





وأكد ملك في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار يؤكد حرص الدولة على دعم المواطن المستهلك عن طريق توفير اللحوم بأسعار مناسبة، إلى جانب دعم المزارع بتوفير الثروة الحيوانية له من ماشية وعلف بفائدة مناسبة.





وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن القرار سيعمل أيضا على سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر، لافتا إلى أن الدولة تستورد 50% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء.





يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أطلقت بالتنسيق مع البنك الزراعى أول مبادرة لتوفير رؤوس الثروة الحيوانية للمزارعين والأفراد من خلال فئات تسليفية تصل لـ 20 ألف جنيه لكل مزارع .



