محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل

حاول محتال في التاسعة والثلاثين من عمره "تزييف وفاته" من أجل الحصول على مبلغ تأمين تُقدر قيمته بـ مليون جنيه إسترليني، وعندما فشلت خطته وكُشف أمره ألقى اللوم على زوجته.





وسلط تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن هذا الرجل "سيد بخاري"، المقيم بمدينة "مانشستر" في إنجلترا، كان قد تواصل في البداية مع شركة التأمين عبر البريد الإلكتروني، حيث انتحل شخصية زوجته وزعم أنه توفي إثر إصابته بأزمة قلبية بمدينة "كراتشي" في باكستان.





وانتحل شخصية زوجته كذلك كي يتحدث عبر الهاتف مع مسئولي شركة التأمين في محاولة لتأكيد صحة خبر وفاته للاستيلاء على المبلغ، لكن موظفي الشركة شكوا في أمره وقرروا إبلاغ الشرطة بشأنه.





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وقام خبير تحليل أصوات بمقارنة صوته بصوت المتحدث في المكالمات، وشك في أن "بخاري" نفسه هو المتحدث وأنه ينتحل شخصية زوجته.



