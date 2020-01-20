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منوعات

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:33 م
حبس _ أرشيفية
حبس _ أرشيفية
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هدير علاء
حاول محتال في التاسعة والثلاثين من عمره "تزييف وفاته" من أجل الحصول على مبلغ تأمين تُقدر قيمته بـ مليون جنيه إسترليني، وعندما فشلت خطته وكُشف أمره ألقى اللوم على زوجته.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن هذا الرجل "سيد بخاري"، المقيم بمدينة "مانشستر" في إنجلترا، كان قد تواصل في البداية مع شركة التأمين عبر البريد الإلكتروني، حيث انتحل شخصية زوجته وزعم أنه توفي إثر إصابته بأزمة قلبية بمدينة "كراتشي" في باكستان.

وانتحل شخصية زوجته كذلك كي يتحدث عبر الهاتف مع مسئولي شركة التأمين في محاولة لتأكيد صحة خبر وفاته للاستيلاء على المبلغ، لكن موظفي الشركة شكوا في أمره وقرروا إبلاغ الشرطة بشأنه.

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وقام خبير تحليل أصوات بمقارنة صوته بصوت المتحدث في المكالمات، وشك في أن "بخاري" نفسه هو المتحدث وأنه ينتحل شخصية زوجته.

وتبين من خلال التحقيقات أنه أرسل وثائق مزيفة، من بينها شهادة وفاة الى شركة التأمين، وبعد أن تم كشف خدعته، أنكر "بخاري" في البداية الأمر، وزعم أن زوجته هي من أقدمت على هذا الفعل بدون علمه، لكنه اضطر للاعتراف بجريمته أمام المحكمة في نهاية المطاف، وصدر عليه حكم بالسجن.
محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل
محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل
محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل
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