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رياضة

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والاتحاد فى الدوري

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:54 م
طلائع الجيش والاتحاد
طلائع الجيش والاتحاد السكندري - ارشيفية
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القسم الرياضي
انتهت فعاليات الشوط الأول من مباراة الإتحاد السكندري وطلائع الجيش بالتعادل السلبي في إطار الجولة ال 14 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول حصول محمد أبو المجد لاعب طلائع الجيش على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي الاتحاد السكندري كما شهدت استحواذا سلبيا بين الفريقين.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 23 نقطة بينما يحتل نادي طلائع الجيش على المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة.
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