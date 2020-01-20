فيديو.. كيف طبقت مدارس السعودية تدريس اللغة الصينية؟

سرد موقع سبق قصة تجربة من داخل مدرسة ثانوية الملك عبدالله بن العزيز التابعة لقطاع شرق الدمام بتعليم المنطقة الشرقية بالدمام مع بدايات تطبيق اللغة الصينية في المدرسة، وهي الوحيدة مع مدرسة ثانوية الخبر المطبقتين لتدريس اللغة الصينية كمنهج دراسي في المرحلة الأولى.



وأكد عدد من الطلاب والمعلمين المدرسين لهذه المادة، حيث أن هذه اللغة ستفتح لهم مجالات عدة في الحياة العلمية والعملية.



وقال مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد مبارك الزهراني: نؤكد متابعة تدريس اللغة الصينية في ثانوية الملك عبدالله بن عبدالعزيز التابعة لقطاع تعليم شرق الدمام، بالإضافة إلى مدرسة ثانوية الخبر، وقد تم التأكد من توفير جميع الكتب الدراسية لجميع الطلاب بما فيها كتب اللغة الصينية.



وأضاف: تعدّ الصين دولة اقتصادية كبرى، ولم تعد اللغة الإنجليزية هي اللغة الحصرية الوحيدة، بل نحن انفتحنا على العالم، وتعلم اللغة الصينية يعتبر فرصة، وها هي الفرصة جاءت إلى الطلاب الذين لا بد أن يستغلوا هذه الفرصة بتعلم اللغة الصينية وفق اجتهاد وحرص الطالب، وهذا ما لمسناه منهم في بداية تطبيق تدريس اللغة الصينية.



وأعرب قائد المدرسة عبدالعزيز بن عايض الزهراني عن سعادته وفخره بأن ثانوية الملك عبدالله بالدمام كونها أولى المدارس التي بدأت بتدريس اللغة الصينية على مستوى المملكة، داعيًا لأبنائه الطلاب بالتوفيق والنجاح في اكتساب اللغة الجديدة تحدثًا وكتابةً على أوسع نطاق تعليمي.



وأشاد معلما مادة اللغة الصينية بالمدرسة مشعل العتيبي وخالد العتيبي بتجاوب أبنائهم الطلاب مع الالتحاق بالبرنامج لتعلم اللغة، وحرصهم الشديد على اكتسابها والحصول على أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بها؛ رغبة منهم بمستقبل أفضل لأنفسهم، وخدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم.

