سيدة تواجه صدمة العمر بعد دخولها حمام منزلها .. تفاصيل مثيرة

أصيبت سيدة بصدمة مروعة بعد عثورها على ثعبان عملاق بطول 8 أقدام داخل حمام منزلها.



وهرع رجال الشرطة إلى شقة في الطابق الأول بمدينة بيركنهيد الإنجليزية بعد أن عثرت الساكنة على الثعبان.



وتراوح طول الثعبان بين ستة وثمانية أقدام حيث كان يلف نفسه حول حوض الحمام ما أصاب الضباط بالدهشة فور وصولهم إلى منزل السيدة المصدومة، بحسب ماذ كرته صحيفة "ديلي ميل".



وقالت الشرطة إن المرأة وجارتها كانوا لا يعلمون من أين جاء الثعبان غير السام .



وبعد الإمساك بالثعبان قامت الشرطة باتخاذ الترتيبات اللازمة لإيواء الثعبان بشكل مؤقت في مرفق إنقاذ الحيوانات الأليفة المحلي.

