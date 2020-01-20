حبيت الغناء .. أحمد سعد يشارك جمهوره بصورة جديدة .. شاهد

نشر الفنان أحمد سعد صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".





وعلق أحمد سعد على الصورة قائلا: "حبيت الغناء ..فا حبتوني..فا حبيته أكتر وأكتر 😍 ".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





الله عليك - انت فنان محترم - ❤❤❤





وكانت أحدث الأغاني التي طرحها أحمد سعد "ملكش مكان"، التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب.











