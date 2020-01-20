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فن

حبيت الغناء .. أحمد سعد يشارك جمهوره بصورة جديدة .. شاهد

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:38 م
احمد سعد
احمد سعد
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد سعد صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".


وعلق أحمد سعد على الصورة قائلا: "حبيت الغناء ..فا حبتوني..فا حبيته أكتر وأكتر 😍 ".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


الله عليك - انت فنان محترم - ❤❤❤


وكانت أحدث الأغاني التي طرحها أحمد سعد "ملكش مكان"، التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب.





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