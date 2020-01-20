AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البترول: توقيع 83 اتفاقية بترولية في عهد الرئيس السيسي

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:35 م
وزير البترول
وزير البترول
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال المهندس حمدي عبد العزيز، المستشار الإعلامي بوزارة البترول، إن زيادة الإنتاج المصري وتغطية السوق المصرية والاحتياجات، لابد من وجود مزايدات أمام الشركات، موضحا أنه اليوم تم توقيع 9 اتفاقيات بحوالي 452 مليون دولار كحد أدنى.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أنه تم توقيع الاتفاقيات 83 بترولية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، منوها أنه في الماضي الوضع كان سيئا وكنا نستورد من الخارج.

وأشار عبد العزيز إلى أن بزيادة عمليات البحث والاستكشاف يتم العثور مصادر أخرى للبترول، مؤكدا أن شركات البحث والتنقيب هم «شيل واباتشي وبتروناس بالإضافة إلى شركة بى بي».

وأوضح عبدالعزيز، أن الاستقرار بعد ثورة 30 يونيو يساعد على زيادة عدد شركات البترول في مصر وإبرام العديد من الاتفاقيات معهم، مرددا: « يتم العمل على تنفيذ الاتفاقيات فور التوقيع».

وتابع عبد العزيز: «قطاع البترول يعمل على توفير احتياجات الشعب المصري لاستمرار الخدمات المقدمة لهم من مصانع وكهرباء وغاز وغيرها وعام 2020 هو عام البترول».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 155 مليون دولار

الخير في باطن الأرض.. مصر توقع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 155 مليون دولار.. ومنح حوالي 5ر10 مليون دولار تشمل حفر 30 بئرًا.. وقريبا توقيع 19 اتفاقية جديدة

2019.. إبرام 9 اتفاقيات جديدة للتوسع في البحث عن البترول والغاز

مصر توقع 9 اتفاقيات بترولية باستثمارات أكثر من 452 مليون دولار بمنطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية

وزير البترول: طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

إصابة لاعب طائرة الأهلي بتمزق في العضلة الخلفية

تركي آل الشيخ : لم اشتر بيراميدز عندا فى الأهلي.. والخطيب كان يعلم

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل إمام عاشور

هبوط الدولار فى 12 بنكا .. اعرف سعره الآن

أحدث ظهور للمطرب أحمد كامل.. شاهد

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم

AdvertisementS

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

من علامات يوم القيامة.. عادة منتشرة في مصر أخبر عنها الرسول

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم