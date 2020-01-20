البترول: توقيع 83 اتفاقية بترولية في عهد الرئيس السيسي

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المستشار الإعلامي بوزارة البترول، إن زيادة الإنتاج المصري وتغطية السوق المصرية والاحتياجات، لابد من وجود مزايدات أمام الشركات، موضحا أنه اليوم تم توقيع 9 اتفاقيات بحوالي 452 مليون دولار كحد أدنى.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أنه تم توقيع الاتفاقيات 83 بترولية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، منوها أنه في الماضي الوضع كان سيئا وكنا نستورد من الخارج.
وأشار عبد العزيز إلى أن بزيادة عمليات البحث والاستكشاف يتم العثور مصادر أخرى للبترول، مؤكدا أن شركات البحث والتنقيب هم «شيل واباتشي وبتروناس بالإضافة إلى شركة بى بي».
وأوضح عبدالعزيز، أن الاستقرار بعد ثورة 30 يونيو يساعد على زيادة عدد شركات البترول في مصر وإبرام العديد من الاتفاقيات معهم، مرددا: « يتم العمل على تنفيذ الاتفاقيات فور التوقيع».
وتابع عبد العزيز: «قطاع البترول يعمل على توفير احتياجات الشعب المصري لاستمرار الخدمات المقدمة لهم من مصانع وكهرباء وغاز وغيرها وعام 2020 هو عام البترول».
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أنه تم توقيع الاتفاقيات 83 بترولية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، منوها أنه في الماضي الوضع كان سيئا وكنا نستورد من الخارج.
وأشار عبد العزيز إلى أن بزيادة عمليات البحث والاستكشاف يتم العثور مصادر أخرى للبترول، مؤكدا أن شركات البحث والتنقيب هم «شيل واباتشي وبتروناس بالإضافة إلى شركة بى بي».
وأوضح عبدالعزيز، أن الاستقرار بعد ثورة 30 يونيو يساعد على زيادة عدد شركات البترول في مصر وإبرام العديد من الاتفاقيات معهم، مرددا: « يتم العمل على تنفيذ الاتفاقيات فور التوقيع».
وتابع عبد العزيز: «قطاع البترول يعمل على توفير احتياجات الشعب المصري لاستمرار الخدمات المقدمة لهم من مصانع وكهرباء وغاز وغيرها وعام 2020 هو عام البترول».