ظريف يكشف تراجع أمريكا عن قصف منشأة نووية لـ إيران في آخر لحظة

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن قصف منشأة نووية إيرانية على الرغم من اتخاذها القرار.





وبحسب وكالة "ايسنا" الإيرانية، قال ظريف في كلمة له أمام البرلمان الإيراني في معرض إجابته عن سؤال حول البرنامج الصاروخي الإيراني، إنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها بلاده من مصادر موثوقة، فإن الولايات المتحدة اتخذت قرار تدمير منشأة فوردو النووية بمدينة قم.





وأضاف أن واشنطن تراجعت عن قصف المنشأة لقلقها من أن يتسبب ذلك في توحد فئات الشعب الإيراني ضدها - على حد زعمه.





وذكر ظريف أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، قال له "لماذا أنشأتم منشأة فوردو، بإمكاننا تدميرها بسهولة إذا أردنا ذلك، وأنا بدوري قلت له ماذا سيحدث بعد ذلك، فأجابني أنهم لم يدمروا منشأة فوردو النووية بسبب مخاوفهم من العواقب المحتملة إذا تم تدميرها".





وأشار ظريف إلى أن الولايات المتحدة تنفق سنويا نحو تريليوني دولار على الصناعات الدفاعية، بينما تنفق إيران 16 مليار دولار فقط.





وزعم ظريف أن ما أدى إلى ضعف الولايات المتحدة الأمريكية أمام بلاده هو وحدة الصف الإيراني، وليست قدراتها العسكرية، وأن الأسلحة ليست هي التي ستحمي إيران، بل ثقافة وتضحيات الشعب الإيراني.



