AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ظريف يكشف تراجع أمريكا عن قصف منشأة نووية لـ إيران في آخر لحظة

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:30 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن قصف منشأة نووية إيرانية على الرغم من اتخاذها القرار.

وبحسب وكالة "ايسنا" الإيرانية، قال ظريف في كلمة له أمام البرلمان الإيراني في معرض إجابته عن سؤال حول البرنامج الصاروخي الإيراني، إنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها بلاده من مصادر موثوقة، فإن الولايات المتحدة اتخذت قرار تدمير منشأة فوردو النووية بمدينة قم.

وأضاف أن واشنطن تراجعت عن قصف المنشأة لقلقها من أن يتسبب ذلك في توحد فئات الشعب الإيراني ضدها - على حد زعمه.

وذكر ظريف أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، قال له "لماذا أنشأتم منشأة فوردو، بإمكاننا تدميرها بسهولة إذا أردنا ذلك، وأنا بدوري قلت له ماذا سيحدث بعد ذلك، فأجابني أنهم لم يدمروا منشأة فوردو النووية بسبب مخاوفهم من العواقب المحتملة إذا تم تدميرها".

وأشار ظريف إلى أن الولايات المتحدة تنفق سنويا نحو تريليوني دولار على الصناعات الدفاعية، بينما تنفق إيران 16 مليار دولار فقط.

وزعم ظريف أن ما أدى إلى ضعف الولايات المتحدة الأمريكية أمام بلاده هو وحدة الصف الإيراني، وليست قدراتها العسكرية، وأن الأسلحة ليست هي التي ستحمي إيران، بل ثقافة وتضحيات الشعب الإيراني.

وتابع "الولايات المتحدة تخاف من شعبنا وليس من سلاحنا، حيث إن قدرتنا الدفاعية معروفة من قبل العالم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإسقاط النظام في طهران منذ تأسيسه في 1979.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واشنطن تايمز: الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدا لإنقاذ الاتفاق النووي بعد تحركات إيران الجديدة

العواقب خطيرة.. كبار أوروبا طالبوا إيران الالتزام ببنود الاتفاق النووي

ضربة موجعة لإيران.. الولايات المتحدة توقف العمل بالإعفاءات لـ منشأة فوردو النووية

ما مدى قوة إيران النووية؟..وهل تندلع الحرب أم تكتفي أمريكا بضرب مفاعل بوشهر؟

تحركوا قبل فوات الأوان.. تحذير أمريكي من تنامي قدرات إيران النووية

أول تعليق من إيران على انسحاب روسيا من العمل بـ منشأة فوردو

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

فضيحة جديدة لتركيا.. السراج يعترف بوجود مرتزقة أجانب بين قواته في طرابلس

لأول مرة..تويوتا هايلكس 2021 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها.. صور

غنّت جالسة على كرسي.. شيرين عبد الوهاب تثير قلق جمهورها في جدة

تقلل الحبوب وتحمي من الشيخوخة.. 6 فوائد صحية لشرب الماء للبشرة

أسعار جيلي geely من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

AdvertisementS

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

من علامات يوم القيامة.. عادة منتشرة في مصر أخبر عنها الرسول

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم