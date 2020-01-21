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تكنولوجيا

تسريب البوستر الدعائي الأول لـ Samsung Galaxy Z

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشر موقع جى إس إم آرينا التقنى، صورة مسربة تظهر البوستر الدعائى الأول لهاتف Samsung Galaxy Z، قبل الكشف عنه رسميًا فى النصف الأول من 2020، بعد طرح S20 فى 11 فبراير القادم بحسب العديد من التقارير التقنية.

كانت شركة Samsung الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم قررت تغيير إسم أيقونتها المنتظرة Galaxy Fold 2، إلى Galaxy Z Flip.

بعدما كشف DJ Koh رئيس قسم الهواتف فى سامسونج عن إسم الهاتف القديم وهو Galaxy Bloom، إلا أنه تم إعلانها بشكل شبه رسميًا بأنه سيحمل إسم Galaxy Z Flip.

ومن المتوقع أن يكشف الصانع الكورى عن النسخة الثانية وسيكون سعرها حوالى 1000 دولار أمريكى، بعدما سامسونج حدثت موقعها الإفريقى وطرحت صور الهاتف وأسفلها موديله SM-F700F.

و الغريب أن الهاتف يشبه لدرجة كبيرة Motorola Razr 2019، الذى كشفت عنه موتورولا منذ فترة.
تسريب البوستر الدعائي الأول لـ Samsung Galaxy Z
تسريب البوستر الدعائي الأول لـ Samsung Galaxy Z
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