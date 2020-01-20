صحيفة إنجليزية: مانشستر يونايتد لن يتمكن من استعادة خدمات سانشيز في "الميركاتو" الشتوي

ذكرت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" الإنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد لن يتمكن من استعادة خدمات لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، المعار إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وانتقل سانشيز من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد لن يستطيع قطع إعارة سانشيز وإعادته خلال "الميركاتو" الشتوي الحالي.



ويواجه اليونايتد أزمة في هجومه بعدما تعرض راشفورد لإصابة في الظهر، سيتسبب في غيابه لفترة طويلة عن المشاركة.



وأضافت الصحيفة أن عقد إعارة سانشيز إلى إنتر ميلان لم يتضمن بندا لقطعها في منتصف الموسم، ولذلك سيبقى الدولي التشيلي في صفوف الفريق الإيطالي حتى يونيو القادم.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 34 نقطة.