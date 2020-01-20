بنت بـ 100 راجل... طالبة تجارة إنجليزي تعمل على نصبة شاي .. فيديو

عرض برنامج"حديث المساء" المذاع علي قناه"إم بي سي مصر"تقرير عن طالبة تدرس في جامعة حلوان وتعمل على "نصبه شاى" مع والدتها .
وقالت "ميران حسن ": إن منذ ان توفي والدى ووالدتي تعمل وحدها وبعدها قررت النزول والعمل معها في ايام الاجازه .
واوضحت"ميران حسن" أن سني 21 سنة وادرس في كلية تجاره انجليزى جامعة حلوان .
واضافت"ميران حسن":أنني اقوم بفتح المحل صباحا والعمل على تجهيز الماء وأقوم بتسخينه وبعدها أقوم بعمل الطلبات الى الزبائن .
وتابعت"ميران حسن" أن أغلب الناس تستغرب من عملي ولكنني تأقلمت على ذلك .
وقالت "ميران حسن ": إن منذ ان توفي والدى ووالدتي تعمل وحدها وبعدها قررت النزول والعمل معها في ايام الاجازه .
واوضحت"ميران حسن" أن سني 21 سنة وادرس في كلية تجاره انجليزى جامعة حلوان .
واضافت"ميران حسن":أنني اقوم بفتح المحل صباحا والعمل على تجهيز الماء وأقوم بتسخينه وبعدها أقوم بعمل الطلبات الى الزبائن .
وتابعت"ميران حسن" أن أغلب الناس تستغرب من عملي ولكنني تأقلمت على ذلك .