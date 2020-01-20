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توك شو

بنت بـ 100 راجل... طالبة تجارة إنجليزي تعمل على نصبة شاي .. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:31 م
ميران حسن
ميران حسن
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إبراهيم القادري
عرض برنامج"حديث المساء" المذاع علي قناه"إم بي سي مصر"تقرير عن طالبة تدرس في جامعة حلوان وتعمل على "نصبه شاى" مع والدتها .
وقالت "ميران حسن ": إن منذ ان توفي والدى ووالدتي تعمل وحدها وبعدها قررت النزول والعمل معها في ايام الاجازه .

واوضحت"ميران حسن" أن سني 21 سنة وادرس في كلية تجاره انجليزى جامعة حلوان .

واضافت"ميران حسن":أنني اقوم بفتح المحل صباحا والعمل على تجهيز الماء وأقوم بتسخينه وبعدها أقوم بعمل الطلبات الى الزبائن .

وتابعت"ميران حسن" أن أغلب الناس تستغرب من عملي ولكنني تأقلمت على ذلك .
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