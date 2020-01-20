خبير: مشاركة مصر في القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار تؤكد استعادة مكانتها الحقيقية

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن مشاركة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي؛ فى فعاليات القمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، يؤكد استعادة مكانتها أمام المجتمع الدولي ودليل قوي على قوتها الاقتصادية والسياسية.
وقال " أبوزيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن المجتمع الدولي يدرك جيدا أهمية مصر ودورها الراهن والمحوري في المنطقة؛ باعتبارها أصبحت مهيمنة علي القارة الافريقية وتبنت استراتيجيات تنموية خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن بروتوكولات التعاون المبرمة علي هامش القمة الإفريقية البريطانية؛ سواء علي مستوي الحكومة المصرية والافريقية ونظيرها البريطاني بالاضافة للمباحثات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص و الحكومات؛ من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر أن عمليات التنمية مرهونة بالتنفيذ خصوصا وأن مصر تملك مناخا استثماريا واعدا بعد اشادة المؤسسات الدولية بما أنجزته الحكومة من اصلاحات علي المستوي الاقتصادي والمالي من جهة و مساهمة الدولة المصرية في وجود ظهير لها داخل القارة السمراء.
وقال " أبوزيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن المجتمع الدولي يدرك جيدا أهمية مصر ودورها الراهن والمحوري في المنطقة؛ باعتبارها أصبحت مهيمنة علي القارة الافريقية وتبنت استراتيجيات تنموية خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن بروتوكولات التعاون المبرمة علي هامش القمة الإفريقية البريطانية؛ سواء علي مستوي الحكومة المصرية والافريقية ونظيرها البريطاني بالاضافة للمباحثات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص و الحكومات؛ من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر أن عمليات التنمية مرهونة بالتنفيذ خصوصا وأن مصر تملك مناخا استثماريا واعدا بعد اشادة المؤسسات الدولية بما أنجزته الحكومة من اصلاحات علي المستوي الاقتصادي والمالي من جهة و مساهمة الدولة المصرية في وجود ظهير لها داخل القارة السمراء.