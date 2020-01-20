خبير: مشاركة مصر في القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار تؤكد استعادة مكانتها الحقيقية

بحضور ميركل وقادة أفريقيا.. الرئيس السيسي يشارك في القمة الألمانية - الأفريقية .. تحويل القارة السمراء لـ مجتمع صناعي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية محور المباحثات