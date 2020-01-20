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برلمان

قريبا.. برلماني يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لهذا السبب

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
توقع النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة، بعد مبادرة وزارة الزراعة باستيراد عجول التربية ومنحها للمزارعين، منوها إلى وجود حديث عن مبادرة لتربية الأبقار الحلوب وأنثى الماشية لتوفير الثروة الحيوانية.

وطالب المنتصر في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة إطلاق صندوق لدعم الفلاح والمزارع، من خلال الأموال التي تتلقاها الجمعية الزراعية نظير إيجار الحيازات وغيرها من الرسوم التي يتم تحصيلها من الفلاح، بحيث يتم تخصيص مبلغ من كل رسم ووضعه في صندوق دعم الفلاح.

وأوضح النائب، أن هذه الأموال سيتم منحها للفلاح عند حاجته إليها كوسيلة من وسائل الدعم "مهنة الزراعة تتعرض لعدد من المخاطر المفاجئة كتلف المحصول أو ارتفاع الأسعار لذلك لا بد من وسيلة لتعويض الفلاح أو المزارع".

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أطلقت بالتنسيق مع البنك الزراعى أول مبادرة لتوفير رؤوس الثروة الحيوانية للمزارعين والأفراد من خلال فئات تسليفية تصل لـ 20 ألف جنيه لكل مزارع .

وتهدف المبادرة إلى توفير الثروة الحيوانية للمزارعين والجمعيات ومنحهم عجول صغيرة أوزان 220 الى 230 كيلو بغرض التربية ، عن طريق فئات تسليفية من البنك الزراعي عبارة عن 15 ألف جنيه للرأس الواحدة و5 آلاف جنيه لتغذيتها بإجمالي 20 ألف جنيه لكل مزارع للوصول لأوزان 400 الى 500 كيلو.
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