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توك شو

غادة حشمت: هذه صفات الرجل النكدي.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:06 م
الرجل النكدي
الرجل النكدي
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إبراهيم القادري
قالت غادة حشمت عضو الجمعية الأمريكية لمشاكل الأسرة، إن الرجال نوعان ولا يمكن تمييز بعض الرجال الذين يتميزون بالصمت والكتمان والعصبية على أنهم نكدين ولا يجب الحكم عليهم بانهم نكدين ولكن هذه صفات شخصية بهم.

وأضافت" غادة حشمت " خلال لقائها في برنامج"حديث المساء "المذاع علي قناه" ام بي سي مصر"، أن الرجل النكدي له صفات ومنها أنه يشع سلبية غير طبيعية كما أنه يقوم بالتدقيق في كل شيء ويتغير مزاجه بسرعة جدا.

وأوضحت "غادة حشمت" أن الرجل النكدى يكون لديه الطبيعة النرجسية وهي أنه يستمتع عندما يقوم بجرح من أمامه ومتردد وحاد جدا في التعامل مع الناس وعدواني داخليا.

وتابعت "غادة حشمت" أن الرجل النكدي إذا قام بالضحك يكون مدته قصيرة وبعدها يقوم بقلبها نكد وهو من النوع المتشائم.

واستكملت "غادة حشمت" أن الرجل النكدي أنواع منهم النكدى بالوراثة وهناك نكدى بسبب خلل هرموني وهذا يجب أن يذهب للطبيب ويتناول الأدوية المناسبة له.
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