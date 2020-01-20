موجز البلد.. القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار.. مفقودون في فيضانات إندونيسيا.. السراج ينقلب على توصيات برلين



وجاء من بين أهم الأخبار, شارك



وجاء من بين أهم الأخبار, شارك الرئيس السيسي اليوم الاثنين في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المستثمرين الأفارقة والبريطانيين.





أفادت مصادر طبية يمنية، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على جامع داخل معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا.





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قالت شرطة مدينة كنساس الأمريكية ، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 15 آخرون في إطلاق نار بالمدينة في ولاية ميسوري.ولمشاهدة أهم وأبرز الأخبار على مدار اليوم يمكنك مشاهدة الفيديو جراف التالي ..

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