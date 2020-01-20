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فيديو جراف

موجز البلد.. القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار.. مفقودون في فيضانات إندونيسيا.. السراج ينقلب على توصيات برلين

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:04 م
كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أهم الأخبار، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.

وجاء من بين أهم الأخبار, شارك الرئيس السيسي اليوم الاثنين في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المستثمرين الأفارقة والبريطانيين.

أفادت مصادر طبية يمنية، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على جامع داخل معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا.

قالت شرطة مدينة كنساس الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 15 آخرون في إطلاق نار بالمدينة في ولاية ميسوري.

ولمشاهدة أهم وأبرز الأخبار على مدار اليوم يمكنك مشاهدة الفيديو جراف التالي ..
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