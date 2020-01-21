مقابل 20 ألف جنيه للرأس.. الزراعة تطلق مبادرة لاستيراد عجول التربية ومنحها للمزارع.. ونواب: انخفاض أسعار اللحوم وسد الفجوة الغذائية بعد التطبيق

الزراعة تعدل قرار حظر استيراد اللحوم باستيراد عجول التربية

مجدي ملك: الدولة تسعى لإصلاح أضرار الحظر على المنتجين والمربيين

عثمان المنتصر يطالب بإطلاق صندوق لدعم الفلاحين والمزارعين

برلماني يطالب بوضع 3 شروط لنجاح ميادرة الزراعة



أشاد نواب لجنة الزراعة بإعلان الوزارة بالتنسيق مع البنك الزراعى، إطلاق أول مبادرة لتوفير رؤوس الثروة الحيوانية للمزارعين والأفراد من خلال فئات تسليفية تصل لـ 20 الف جنيه لكل مزارع، مؤكدين أنها ستعمل على خفض أسعار اللحوم وسد الفجوة الغذائية.



وتهدف المبادرة إلى توفير الثروة الحيوانية للمزارعين والجمعيات ومنحهم عجول صغيرة أوزان 220 الى 230 كيلو بغرض التربية، عن طريق فئات تسليفية من البنك الزراعى عبارة عن 15 الف جنيه للرأس الواحدة و5 ألاف جنيه لتغذيتها بأجمالي 20 إلف جنيه لكل مزارع للوصول لأوزان 400 الى 500 كيلو.



وأوضح النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن المبادرة جاءت لعلاج الآثار السلبية التي ترتبت على قرار وقف استيراد اللحوم، الأمر الذي سبب أضرارا وخسائر للمنتجين والمربيين خلال الفترة الماضية.



وأكد ملك في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار يؤكد حرص الدولة على دعم المواطن المستهلك عن طريق توفير اللحوم باسعار مناسبة، بجانب دعم المزارع بتوفير الثروة الحيوانية له من ماشية وعلف بفائدة مناسبة.



وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن القرار سيعمل أيضا على سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر، لافتا إلى أن الدولة تستورد 50% من احتياجتها من اللحوم الحمراء.



بدوره توقع النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة، بعد مبادرة وزارة الزراعة باستيراد عجول التربية، منوها إلى وجود حديث عن مبادرة لتربية الأبقار الحلوب وأنثى الماشية لتوفير الثروة الحيوانية.



وطالب المنتصر في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة إطلاق صندوق لدعم الفلاح والمزارع، من خلال الأموال التي تتلقاها الجمعية الزراعية نظير إيجار الحيازات وغيرها من الرسوم التي يتم تحصيلها من الفلاح، بحيث يتم تخصيص مبلغ من كل رسم ووضعه في صندوق دعم الفلاح.



وأوضح النائب، أن هذه الأموال سيتم منحها للفلاح عند حاجته إليها كوسيلة من وسائل الدعم "مهنة الزراعة تتعرض لعدد من المخاطر المفاجئة كتلف المحصول أو ارتفاع الأسعار لذلك لا بد من وسيلة لتعويض الفلاح أو المزارع".



فيما قال النائب برديس عمران، عضو اللجنة، إن المبادرة جيدة لكنها بحاجة إلى عدد من الضوابط حتى تنجح، منها ضرورة وضع سعر مخفض للفائدة لتسهيل السداد.



وأكد عمران في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة معاينة أماكن تربية العجول للتأكد من صلاحياتها، فضلا عن المتابعة الدورية للتأكد من سلامة العجول وحل المشكلات إن وجدت، ولابد من توفير الرعاية البيطرية والأمصال الطبية اللازمة.