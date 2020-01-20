قوطة مساعدا لرئيس حزب المؤتمر للتنمية والاستثمار

أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، قرارا بتعيين وليد عبدالوهاب قوطه أمين محافظة بورسعيد بمنصب مساعد رئيس الحزب للاستثمار وتنمية الموارد بجانب منصبه أمينا عاما لمحافظة بورسعيد.



وتضمن قرار رئيس حزب المؤتمر أن يكون قوطة مسئولا عن مباشرة أعماله في ضوء لائحة العمل الحزبى.



جاء قرار صميدة بعد أيام قليلة من نجاح مؤتمر الحزب ببورسعيد والذي نظمته أمانة بورسعيد في أول الفعاليات عقب تولي وليد قوطة منصب أمين عام المحافظة تحت عنوان شارك في صنع القرار معا نبني بورسعيد تستحق.



يذكر أن وليد قوطة هو نجل الراحل عبد الوهاب قوطة رئيس النادى المصري الأسبق وشيخ برلماني بورسعيد ووكيل اقتصادية البرلمان لأكثر من 30 عاما وأيضا شقيق المهندس حمدى قوطة أحد قيادات الوفد البارزين وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الصادر قرار بضمه الساعات القليلة الماضية ضمن مجلس الإدارة الجديد لجريدة الوفد.