ارتفاع أسعار الطماطم.. «الفلاحين»: زادت بنسبة 40% في أسبوعين.. «المنتجين الزراعيين»: تنخفض في 3 أسابيع.. و«الزراعيين»: الصوب الزراعية تحل الأزمة

"المنتجين الزراعيين": المناخ تسبب في ارتفاع أسعار الطماطم

الفلاحين: أسعار الطماطم زادت بنسبة 40% خلال أسبوعين أبو صدام: أسعار الطماطم ستنخفض خلال شهر فبراير









تشهد الأسواق حاليًا موجة من ارتفاع أسعار بعض الخضراوات، نتيجة فاصل العروات الشتوية والصيفية، ومع دخول فصل الشتاء يتوقع البعض ارتفاعا جنونيا لأسعار الطماطم فيما يرى البعض الآخر أنها لن ترتفع نتيجة إنشاء الصوب الزراعية.





"صدى البلد" استطلع الآراء لرصد أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق وموعد انخفاضها.





قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الطماطم ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 40% وزاد سعر كيلو الطماطم جنيهين عن الأسبوع قبل الماضي.





وأوضح "أبو صدام"، أن سعر قفص الطماطم وصل إلى 100 جنيه للأصناف الممتازة بزيادة 40 جنيها للقفص الواحد، مضيفا أن هذه الزيادة في الأسعار كانت متوقعة، لأن الأسعار حتي الآن لم تزد كثيرا عن الأسعار الطبيعية.





وناشد أبو صدام، المسئولين ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للحد من انفلات أسعار الطماطم واستمرار التوازن المطلوب بين الأسعار فيما يحقق هامش ربح مرض للمزارع وسعر مقبول وفي متناول المواطن البسيط ، معربا عن استغرابه من موجة القلق المبالغ فيه تجاه توقعات انخفاض أو ارتفاع الأسعار.





وتابع عبدالرحمن أن التقلبات السعرية أمر طبيعي في ظل التغيرات المناخية التي تجتاح العالم ولا يمكن للإنسان السيطرة الكاملة عليها، إلا أن التوقعات الصحيحة تحد من آثارها السلبية.





وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن أسعار الطماطم فى الأسواق معقولة وفي متناول الجميع، ويصل سعر الكيلو بالأسواق الراقية إلى 5 جنيهات فقط، بينما يصل فى الأسواق الشعبية إلى أقل من هذا.





وأكد "خليفة"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لا يمكن التوقع بارتفاع أسعار الطماطم في الأيام المقبلة لعدم وجود أسباب تنذر بارتفاعها حتى الآن.





وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن العام الماضى تجنبنا حدوث أى مشكلات فى أسعار الطماطم وتم إحداث التوازن فى الأسواق، وهذا ما يحدث فى هذا العام.





وأكد أن بعض التجار تثير الشائعات المغرضة من أجل احتكار عدد من السلع لذا لابد أن نتأكد أولًا قبل أن ننقل أى خبر.





وأضاف أن انتشار الصوب الزراعية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن الأنفاق ستجعل أسعار الطماطم مستقرة بالأسواق





وقال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية من أهمها التغيرات المناخية وعدم استقرار درجات الحرارة، ما تسبب ذلك في مشكلات في الخضروات والفاكهة.





وأضاف "واصل " في تصريحات لـ صدى البلد، أن المساحات المنزرعة في الشتاء تقل عن الصيف، وبالتالي يقل الإنتاج ولا يستطيع أن يسد احتياجات الأسواق وما يحتاجه المواطنون، خاصة وأن الاستهلاك يزداد في فصل الشتاء.





وأوضح نقيب المنتجين الزراعيين، أن ارتفاع أسعار الطماطم أمر طبيعي ويحدث كل عام في مثل هذه الأيام، مشيرا إلى أن الخيار والطماطم والكوسة وغيرها من الخضروات الحساسة يتم زراعتها في الصوب الزراعية وكميتها قليلة بالنسبة لكميتها في الصيف.





وتوقع عودة انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق خلال أسابيع ، وحين استقرار الأجواء سيتم عودتها مرة أخرى إلى الانخفاض.





وأشار إلى إن الأجواء الشتوية وعدم استقرار درجات الحرارة تسببت في ارتفاع أسعار معظم الخضروات وليست الطماطم فقط، كما أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق.





وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه حذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذه الأيام؛ حيثُ ترتفع أسعارها نسبيًا فى مثل هذه الفترة من كل عام نظرا لفاصل العروات وقلة إنتاجها ، وتدخل العوامل الجوية فى معظم الخضروات أيضًا يؤثر عليها.





وأضاف "أبوصدام" لـ "صدى البلد"، أن الأسواق شهدت تدنى فى أسعار الطماطم خلال الفترات السابقة، لافتًا إلى أنه سعر كيلو الطماطم وصل إلى 6 جنيه حاليًا فى بعض الأسواق .





وتابع:"علينا وضع خطة إستراتيجية وخطة معلومة وقتية لتغطية الطماطم فى هذا الوقت من كل عام أو زراعتها بالصوب حتى لاتتعرض لتقلبات الجو فيقل إنتاجها ".





وناشد "نقيب الفلاحين" بضرورة فتح منافذ للتموين والزراعة بحيث يتم القضاء على السماسرة والحلقات الوسيطة لأنهم سبب أساسى فى ارتفاع الأسعار ، فهم يتحكمون بالأسواق، متوقعا عودة إنخفاض الطماطم مرة أخرى فى الأسواق منتصف شهر فبراير المقبل.