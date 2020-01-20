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منوعات

مراهقة تحافظ على لقب صاحبة أطول شعر بالعالم ضمن موسوعة جينيس .. اعرف السبب

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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أحمد شريف
احتفظت فتاة هندية في سن المراهقة بلقبها كصاحبة أطول شعر في العالم منذ أكثر من عقد بعد أن توقفت عن قطع خصلاتها بعد تعرضها لتجربة سيئة في صالون تجميل .

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، لا تزال نيلانشي باتل ، البالغة من العمر 17 عامًا ، من بلدة موداسا الصغيرة في ولاية جوجارات الهندية، متفوقة على باقي منافسيها وفقًا لسجلات جينيس للأرقام القياسية بعد أن حطمت الرقم القياسي السابق لها البالغ 5 أقدام و 6 أمتار والذي تم تحديده في ديسمبر 2018 بطول جديد يبلغ 6 أقدام و 2 أقدام.

قال والدها الفخور إن عقدة طفولة ابنته الوحيدة حولتها من شخصية محلية إلى شخصية عالمية.

قالت نيلانشي التي يطلق عليها أصدقاؤها وزملاؤها "رابونزيل" بسبب شعرها الطويل المتدفق مثل للأميرة في رواية الأخوان جريم ، إنها لم تزر مصففة شعر منذ 11 عامًا بعد تعرضها لتجربة سيئة أثرت على شعرها.

قالت صاحبة لقب أطول شعر بالعالم " 'في السادسة من عمري ، كانت لدي تجربة سيئة للغاية في صالون تجميل محلي، منذ ذلك الحين كنت خائفًا من قص شعري.

ترتدي نيلانشي أحذية ذات الكعب العالي إذا كانت لا تريد أن يلمس شعرها الأرض.

وبصرف النظر عن ذلك ، قالت نيلانشي إنها تهتم بشعرها مثل كل مراهقة أخرى ، ولكن بمساعدة والدتها كامينيبينات.
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