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اقتصاد

مصر تحصل على 24 مليون جنيه إسترليني خلال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:49 م
محمد يحيى
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن وجود دعم مشترك مع حكومة المملكة المتحدة، من خلال تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط، خلال لقاء مع ألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة؛ على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية اليوم؛ أن هناك تطلعات لزيادة التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تقديم بريطانيا المساعدة الفنية في بناء القدرات اللازمة لمساندة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وأعلنت عن الاتفاق علي تقديم بريطانيا 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، بالإضافة لمنحة بـ3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي و مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات.

وكشفت عن وجود مباحثات فنية من الجانبين لإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فيها، بجانب العمل على تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية لتعزيز مكانة مصر كمركزًا إقليميًا للتجارة الدولية والطاقة، ودعم التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.
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