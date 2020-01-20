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رياضة

شباب الأهلي يفوز على النصر برباعية وديا

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٩، على ضيفه فريق النصر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

افتتح عادل زينهم «دودو» التسجيل للأهلي، وأضاف فهد جمعة ثلاثة أهداف «هاتريك»، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وحرص عمرو أنور، المدير الفني للفريق، على خوض المباراة بفريقين مختلفين، حيث لعب الشوط الأول بأحد عشر لاعبًا، وتم تبديلهم بالكامل مع بداية الشوط الثاني، بهدف منح الفرصة لجميع اللاعبين وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وخاض الأهلي المباراة في إطار استعداداته لاستئناف بطولة دوري الجمهورية للشباب، حيث استغل فترة توقف المسابقة ولعب عدة مباريات ودية.

ويستعد شباب الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، في ٢٦ يناير الجاري بالإسكندرية، ضمن الجولة ٢٠ من الموسم، علما بأنه يتربع منفردًا على صدارة ترتيب الدوري برصيد ٤٧ نقطة، وذلك بعد فوزه في لقاء القمة على الزمالك بهدفين مقابل هدف.
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