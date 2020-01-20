الخطيب يتفقد منشآت مقر الأهلي فى الجزيرة .. صور

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي بجولة تفقدية، اليوم، لجميع منشآت الأهلي بالمقر الرئيسي بالجزيرة.



وحدد الخطيب أي من هذه المنشآت، سواء للأجهزة أو الصيانة أو التطوير، بما يتواكب مع خطة مجلس الإدارة لتدعيم كل البنية التحتية بفروع النادي المختلفة.



بدأت الجولة بتفقد صالة الشهداء والجيم القديم ومخازن الأدوات الرياضية وصالة راتب.



والتقي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، العديد من أعضاء النادي من كبار السن والشباب، بالإضافة إلى العديد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات في فرق الألعاب الرياضية المختلفة، وذلك خلال جولته التفقدية في مقر النادي بالجزيرة عصر اليوم الإثنين.



