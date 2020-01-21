دعما للفلاح.. برلماني يطالب بزيادة أسعار التوريد وإعلانها قبل الزراعة





وعن أسعار التوريد، أوضح المنتصر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أزمة هذا الملف تكمن في تأخر إعلان أسعار التوريد من قبل وزارتي الزراعة والتموين "بيعلنوا السعر في شهر 4 قبل موسم الحصاد لتضع الفلاح أمام الأمر الواقع".





وطالب النائب، الحكومة، بضرورة زيادة أسعار التوريد والإعلان عنها قبل الزراعة لدعم الفلاح وتشجيعه على الزراعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز والقطن.

أعلن النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، عن جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، والذي سيناقش عددا من الملفات المهمة على رأسها خطة الحكومة لدعم الفلاح وطلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن تحديد سعر توريد القمح.