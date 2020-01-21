خبراء عن صندوق مصر السيادي: حول أصول الدولة لوعاء استثماري وسيؤثر إيجابيا على البورصة

حدث ليلا.. السيسي يشارك في حفل الاستقبال الرسمي بقصر بكنجهام.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مستجدات تقلب بها الطاولة.. وابنة رانيا يوسف تخطف الأنظار من جديد