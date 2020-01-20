تقديرا لتضحياتهم.. برلماني: في 25 يناير المقبل نحتفل في الشوارع بعيد الشرطة ..فيديو

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن ما يسمى بالربيع العربي أثر بالسلب على دول عربية كثيرة مثل سوريا والعراق واليمن.





وأضاف محمد إسماعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الشعب المصري سوف يخرج في 25 يناير المقبل للاحتفال بعيد الشرطة تقديرا لجهودهم.





وتابع محمد إسماعيل "نريد أن نرسل رسالة إلى جماعة الإخوان الإرهابية بتقدير أبطال الشرطة والاحتفال بعيدهم في الشوارع".





وأكمل محمد إسماعيل "نحتفل بعيد الشرطة تقديرا لتضحيات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة شأن مصر والحفاظ على الأمن والاستقرار".



