في طلب إحاطة.. برلماني: الصحة أصبحت طاردة للكفاءات والأطباء





وأكد ملك في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السلبيات السابقة ترتب عليها العديد من الحوادث كان آخرها ضحايا حادث أطباء محافظة المنيا، وأيضا تقدم عدد كبير من الأطباء بالاستقالة وعدد أكبر بطلبات الحصول على إجازة داخلية وخارجية بشكل يؤثر على الأداء فى منظومة الصحة.





وأوضح نائب المنيا، أن هذا الأمر تسبب أيضا فى خلق بيئة غير مناسبة للعمل، وأصبحت طاردة للكفاءات والأطباء بكافة تخصصاتهم نتيجة سوء الإدارة والتخبط فى اتخاذ القرارات العشوائية، وغياب التخطيط الاستراتيجي والعلمي بمنظومة الصحة، وانعكس ذلك على المنظومة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملموس، مما يستوجب سرعة اتخاذ قرارات عاجلة للقضاء على هذه الأزمة التى تهدد المنظومة بشكل عام.

طالب النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بمناقشة طلب إحاطة تقدم به لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن عدم تهيئة بيئة العمل المناسبة لأدنى درجات السلامة المهنية والإعاشة والتدريب للأطباء العاملين بوزارة الصحة.