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محافظات

محافظ البحر الأحمر خلال لقائه بالصحفيين: الإعلام أحد أهم شركاء التنمية

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:31 م
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله
أوضح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أن هدفه هو المواطن و إعطاءه حقوقه المسلوبة من سنوات طويلة، قائلًا "التركيز على مصلحة المواطن هى أساس رؤيتى ومنهج عملي"، مؤكدًا أنه يقدر الدور الكبير لوسائل الإعلام، كوسيلة وأداة فاعلة في بناء الدولة، من خلال نشر الحقائق وتوعية المواطنين، مناشدًا الصحفيين بضرورة التأكد من المعلومات من المصادر الرسمية، حيث تعهد بتقديم كل أوجه التعاون المتبادل لتوضيح الحقائق للرأي العام، مشددًا على أن الشفافية والموضوعية تتصدر نهجه في العمل.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإقليم الذي عقد ظهر اليوم بديوان عام المحافظة بالصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية، لاستعراض خطة تطوير المحافظة.

أوضح اللواء حنفى ان محافظة البحر الأحمر ستشهد العديد من المشروعات التى تهدف لمصلحة المواطن في المقام الأول من خلال الانتهاء من مشكلة الصرف الصحى خلال الأشهر القادمة ليترتب عليها حل نهائى لمشكلة مياه الشرب وضخها على مدار ٢٤ ساعة ، كما أشار إلى أنه سيتم الارتقاء بالقطاع الصحي وإنشاء مستشفى عام مجهزة بالمعدات الطبية والتخصصات المختلفة لتقديم خدمة طبية متميزة .

تناول المؤتمر مناقشات عدة حول أهم الموضوعات التى تخص المواطن بالمحافظة ، من أهمها تطوير منطقة مسجد الميناء وحلقة السمك بتصميم جديد يماثل الدول الأوروبية ، كما سيتم إعادة تخطيط طريق المطار وإزالة النباتات لتصبح منطقة خدمات للمطار ، كما سيتم إنشاء امتداد جنوب الغردقه لتخفيف الكثافة السكانية و خلق مجتمع عمرانى جديد ، لافتا أنه سيتم الاهتمام بمداخل المدن بتصميم راقى يليق بالمحافظة .

وعن أهم وأكثر مطالب الأهالى بوجود شاطئ عام ومتنزه للأهالى ، قال المحافظ أنه سيتم عمل شاطئ عام و تطوير الشاطئ العام رقم 4 وتوفيره للأهالي بأسعار رمزية مع تغيير شكل الكورنيش ليصبح بعرض كيلو و ٨٠٠ متر لإتاحة الفرصة لإقامة أماكن للجلوس محاطة بالأشجار والإنارة الجيدة ، كما أمر بفتح التقديم للعضوية بالنادى الاجتماعى، وسيتم إنشاء شاطئ عام برأس غارب بتكلفة ٩ مليون جنيه تقريبًا، وشاطئ عام بالقصير بتكلفة ١٠ ملايين جنيه تقريبًا.

أما ملف الشباب و تسليط الضوء على المشكلات التى تواجههم ، أشار المحافظ أنه سيتم عمل لقاء خاص مع الشباب للاستماع لجميع طلباتهم و عرض رؤيتهم حول المحافظة ومناقشتها بواقعية ، وفيما يخص الشباب أكد على استمرار إجراءات إنشاء جامعة بالمحافظة مضيفا أنه سيتم إنشاء كلية طب وتربية لتخريج أطباء و معلمين نظرا لاحتياج المحافظة لهذه التخصصات الهامة لخدمة المواطن ، بالإضافة إلى إنشاء ٣ جامعات خاصة بالتوازي فى ذات الوقت .
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